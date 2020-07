Eckernförde

„Dieses Jahr können wir besonders individuell auf die Kinder eingehen“, sagt Trainer Iwer Boysen. Er begleitet das Trainingscamp in Eckernförde von Beginn an, kommt jedes Jahr wieder an die Ostsee. „Meine Eltern wohnen in Schwedeneck“, sagt der 32-jährige Trainer. Die HSV-Fußballschule reist in den Sommerferien jede Woche in einen anderen Ort. Als nächstes Ziel steht Plön auf dem Programm.

Besonders individuelles Training in Eckernförde

Die Bedingungen, den Kindern ein paar neue Tricks beizubringen, seien für die vier aus Hamburg angereisten Trainer gut – trotz Corona. „Statt alle Teilnehmer den ganzen Tag zu unterrichten, kommen vormittags und nachmittags jeweils 40 Kinder.“ Noch einmal unterteilt in Kleingruppen zu jeweils zehn Spielern dürfen die Kinder dann miteinander trainieren und auch in den Zweikampf einsteigen. „Auch wenn wir nur den halben Tag Zeit haben, können wir so gut auf die Kinder eingehen“, sagt der Trainer.

Anzeige

Lesen Sie auch:Ferienleseclub – Dieser Lesesommer ist anders

Weitere KN+ Artikel

Was durch das Hygienekonzept leider nicht möglich ist, ist das Spiel Trainer gegen Nachwuchs-Kicker und das gemeinsame Mittagessen. „Diese sozialen Elemente fehlen uns natürlich auch“, sagt Trainer Iwer Boysen.

ESV freut sich über Corona-Lockerungen

Beim ausrichtenden Eckernförder Sportverein überwiegt jedoch die Freude, die Fußballschule in diesem Jahr überhaupt ausrichten zu können. „Das war lange nicht sicher“, sagt ESV-Vorsitzender Jörg Meyer. Bereits zum vierten Mal bietet der Verein die Veranstaltung als Teil des Ferienprogramms an. Organisatorin Nina Jeß sagt: „Wir sind ausgebucht.“ Dabei sei das Interesse nicht nur bei der Jugend aus dem Verein und den Einheimischen groß, auch einige Urlauber-Kinder wollten die HSV-Raute für eine Woche auf der Brust tragen. „Ein Kind kommt aus Österreich“, sagt Jeß, deren Nachwuchs selbst mit dabei ist.

Lesen Sie auch:Fit für den Strand – mit fünf Tipps

Unter den Kindern, die trotz des kürzeren Programms mitmachen, ist Leon Anton David. Der Zwölfjährige aus Haby hat bereits im vergangenen Jahr teilgenommen, spielt sonst in der C-Jugend der SG HSW 08. Lieblingsspieler des Jungen ist der portugiesische Weltstar Cristiano Ronaldo von Juventus Turin. „Der kann einfach die besten Tricks“, so Leon. Er würde auch selbst gern Profi werden, dann aber beim Hamburger SV. „Dass die nur in der zweiten Liga spielen, ist mir egal“, sagt er.

Fünf Mädchen machen bei der HSV-Fußballschule mit

Unter vielen Jungs sind jedoch auch fünf Mädchen. Clara Kersting ist gerade erst mit ihrer Familie aus den USA nach Eckernförde gezogen, wo auch ihre Großeltern leben. Sie hat auch in den Staaten bereits „Soccer“ gespielt. „Da waren allerdings mehr Mädchen dabei.“ Mit den Jungs an der Ostsee mitzuhalten, sei trotzdem kein Problem. „Ich habe hier schon eine Freundin gefunden“, sagt Clara, die so doppelt auf Unterstützung zählen kann, denn auch Bruder Samuel (10) trainiert in Eckernförde mit. Besonders gefällt Clara das Tor mit Geschwindigkeitsmesser. „44 km/h war mein Ball schnell“, sagt sie stolz. Ob sie sich vorstellen kann, mal als Profi zu spielen, da ist sich die Achtjährige allerdings noch nicht sicher: „Das ist eine Option“, sagt sie kess.

Wer nun Lust verspürt, sein fußballerisches Können zu beweisen: Geplant ist, dass die HSV-Fußballschule im kommenden Jahr in der fünften Sommerferienwoche wieder nach Eckernförde kommt.

Mehr aus Eckernförde und Umgebung lesen Sie hier.