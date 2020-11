Während der Online-Handel in Corona-Zeiten wächst, müssen die Kaufleute in der Fußgängerzone in Eckernförde teils happige Umsatzeinbußen schlucken. Im Teil-Lockdown mit geschlossener Gastronomie und Maskenpflicht mangelt es an Laufkundschaft im Zentrum – trotz nahender Adventszeit.