Eine Gartenlaube der Kolonie Windeby in Eckernförde ist Freitagnachmittag niedergebrannt. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Eckernförde hatte der Heizofen in der Laube plötzlich Feuer gefangen, als die Besitzerin heizen wollte. Die ältere Dame kam vorsichtshalber ins Krankenhaus.

Von Cornelia Müller