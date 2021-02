Eckernförde: Initiative zahlt erste Corona-Hilfen aus

Eckernförde

Die von dem Eckernförder Arzt Ulf Ratje initiierte Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EckCHO hat ihre Basis im Familienzentrum am Saxtorfer Weg gefunden. Die Leiterin der Einrichtung, Telse Brunkert, erfährt frühzeitig durch die auflaufenden E-Mails vom Leid vieler Betriebe, Künstler und Solo-Selbstständiger.

Die Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EckCHO weist darauf hin, dass die staatlichen Fördermöglichkeiten häufig zu gering ausfielen und bei manchen Betroffenen, etwa Existenzgründern, gar nicht in Betracht kämen. Zudem verzögerten sich die Auszahlungen oft.

Gemeinsame Entscheidungen über die Hilfe der Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EckCHO

In regelmäßigen Videokonferenzen diskutieren die Mitglieder der Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EckCHO, darunter Vertreter der Eckernförder Sportvereine EMTV, ESV und IF, des Bündnisses für Familie, des Wirtschaftskreises Eckernförde sowie der Musiker Jens Skwirblies, anhand persönlicher Angaben über die Notwendigkeit der jeweiligen Unterstützung und die Höhe der Zuwendungen.

Laut Ratje konnte inzwischen Hilfsgeld an Angestellte aus den Bereichen der Gastronomie und des Friseurhandwerks sowie an Selbstständige aus dem Gaststättengewerbe, der Kosmetik, der Bildung sowie der Kunst und Kultur ausgezahlt werden. Die Unterstützung sei mit großer Dankbarkeit angenommen worden.

Betroffene können sich direkt an EckCHO wenden

Die Eckernförder Corona-Hilfsorganisation EckCHO schreibt in diesen Tagen auch Betriebe der Gastronomie, der Hotellerie und anderer von der Pandemie gebeutelter Branchen an, um auf das Unterstützungsangebot aufmerksam zu machen.

Anhand eines Fragebogens können sich Betroffene an die Corona-Hilfsorganisation EckCHO wenden oder per E-Mail direkt an die Hilfsorganisation schreiben. Nach den ersten Zahlungen hat sich die zur Verfügung stehende Gesamtsumme deutlich reduziert.

Hier geht's zum Spendenkonto

Weil im Lockdown die Not viele Menschen wohl noch wachsen wird, ruft EckCHO zu Spenden auf. Wer die Eckernförder Initiative unterstützen möchte, spendet auf das EckCHO-Treuhandkonto bei der Förde Sparkasse unter der IBAN: DE83 2105 0170 1003 9275 20.