Eckernförde

Wie die Gesundheitsbehörden des Kreises Rendsburg-Eckernförde am Montagnachmittag mitteilten, liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in der Stadt Eckernförde umgerechnet aktuell bei 41,4 – zu Beginn der vergangenen Woche lag dieser Wert noch bei 64,4 und hatte seinen vorläufigen Höhepunkt mit 78,2 am vergangenen Mittwoch erreicht. Auch im Bereich Schlei-Ostsee ist die Inzidenz innerhalb einer Woche trotz der Anreise vieler Touristen von 35,7 auf aktuell 23,8 gesunken. Die Gesundheitsbehörden des Kreises Rendsburg-Eckernförde weisen die Zahlen für die Modellregionen seit Montag gesondert aus.

Tausende reisten an

Die Ostseefjord Schlei GmbH zieht nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser Zahlen für das erste Wochenende als Modellregion eine positive Bilanz. Und dass, obwohl vor allem am Sonnabend Tausende Touristen aus ganz Deutschland in den Norden gekommen sind. „In den letzten fünf Tagen wurden in der Region 7500 Personen getestet, sechs Tests waren positiv, was einer Quote von 0,08 Prozent entspricht“, teilte die Tourismusagentur am Montag mit. „Die Gesundheitsämter in Schleswig und Rendsburg ordnen diesen Wert als verschwindend gering ein – im Rahmen der normalen Bürgertestungen liegt der Wert sogar höher. Damit ist festzustellen, dass die Lage derzeit unter Kontrolle ist“, heißt es in einer Mitteilung der Touristiker.

Lesen Sie auch: Internat Louisenlund – 19 Schülerinnen und Schüler sowie die Hausmutter in Quarantäne

Kaum wilde Camper

Am Freitag und Sonnabend sei in allen Bereichen der Schleiregion die Anreisewelle von Gästen deutlich spürbar gewesen, besonders auf den beteiligten Campingplätzen herrschte zum Teil ein reger Andrang. Ein Chaos bei der Anreise sei allerdings überall ausgeblieben. Als „relativ überschaubar“ bezeichnet das Amt Schlei Ostsee daher die Situation vor Ort. Auch seien nur sehr wenige Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen festgestellt worden. Diese Rückmeldung kommt auch vom Amt Geltinger Bucht. So seien offenbar nur sehr wenige Wohnmobilisten ohne vorherige Buchung eines Stellplatzes angereist. Vergehen im Bereich „wildes Campen“ seien im Vergleich mit dem Vorjahr sogar zurückgegangen, teilte die Tourismusagentur unter Berufung auf die Ordnungsbehörden mit. „Wir freuen uns, dass der Start ins Modellprojekt am ersten Wochenende so erfreulich verlaufen ist“, so Max Triphaus, Geschäftsführer der Ostseefjord Schlei GmbH. „Wir erhalten sowohl von Vermieterseite als auch von Gästen durchweg gute Rückmeldungen und auch die Gesundheitsämter, die das Modellprojekt begleiten, sind mit dem Verlauf des Projekts bisher zufrieden.“

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weiterer Todesfall im Kreis

Insgesamt liegt die Inzidenz im Kreisgebiet aktuell bei 54,7 und ist damit in den vergangenen Tagen leicht gesunken. Am Montag wurden elf neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert, am Sonntag waren es neun und am Sonnabend 27. 42 Personen gelten seit vergangenem Freitag wieder als genesen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Gleichzeitig vermeldete die Kreisverwaltung den Tod einer weiteren mit dem Coronavirus infizierten Frau. Sie wurde 69 Jahre alt und ist das 51 Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis seit Ausbruch der Pandemie vor mehr als einem Jahr.