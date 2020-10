Die Geschäftsstelle der Kieler Nachrichten in Eckernfördes Fußgängerzone öffnet wieder. Ab Montag, 26. Oktober, können sich die Kunden unter anderem über alle digitalen Angebote der Kieler Nachrichten informieren. Neu ist, dass auch die Redaktion im Gebäude an der Kieler Straße 31 zu erreichen ist.

In der Kieler Straße - Eckernförde: KN-Geschäftsstelle öffnet

Von Tilmann Post