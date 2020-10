Dank für üppige Gaben: Bei schönstem Herbstwetter feierten in Eckernförde die Kirchengemeinden St. Nicolai und Borby am Sonntagvormittag ihren ersten gemeinsamen Erntedankgottesdienst an der Kurmuschel im Kurpark. Mehr als 100 Gäste kamen zu dem coronagerechten Freiluftfest.