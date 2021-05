Eckernförde

Junge Aktivistinnen und Aktivisten der Umweltbewegung „Fridays for Future (FFF)“ haben am Freitag in der Innenstadt von Eckernförde protestiert. Mit einer Mahnwache vor der Filiale der Commerzbank wollten sie unter dem Motto „Keine Kohle für die Kohle“ auf die teilweise umweltschädlichen Investments des Geldinstituts aufmerksam machen. Dazu hatten die etwa zehn Eckernförder FFF-Aktivisten eine symbolisch brennende Weltkugel mit Kreide auf die Pflastersteine gezeichnet und Transparente entrollt.

„Fridays for Future (FFF)“ protestiert in Eckernförde

Das Geldhaus stehe nach Angaben des Eckernförder FFF-Sprechers Franziskus Schade für eine ganze Reihe von Banken, die das Geld ihrer Kunden in klimaschädlichen Branchen aus den Bereichen fossiler Energieträger – vor allem von Kohle und Gas – anlegen. Die Finanzierung solcher Unternehmen durch Banken müsse gestoppt werden, forderten die Aktivisten. Die Aktion, die am Freitag bundesweit vor vielen Bankfilialen stattfand, sollte die Kundinnen und Kunden des Geldhauses und Passanten kurz vor der Hauptversammlung der Bank für das Thema sensibilisieren.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Fridays for Future (FFF)“ Eckernförde spricht mit Kunden

In Eckernförde sei man am Mittag mit vielen Menschen in der Fußgängerzone ins Gespräch gekommen, so Schade. „Viele Leute fragten uns, was es für Alternativen zu den Geldanlagen ihrer Hausbank gebe“, berichtet Franziskus Schade. Da die Großbanken aus Deutschland aber prinzipiell in ähnlichen Branchen Geld anlegen, ging es bei der Aktion nicht in erster Linie darum, den Kunden von einer bestimmten Bank abzuraten, sondern darum, „dass sich die Banken ändern“.