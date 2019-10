Eigene Stabsstelle für Bürgerbeteiligung

Eckernförde

Hintergrund: Die Stadt Eckernförde möchte eine Kultur der Beteiligung im Ostseebad etablieren und die Einwohner bei Planungen und Vorhaben stärker beteiligen. Dazu hatte sich vor einem knappen Jahr eine Arbeitsgruppe gegründet.

Jeweils sechs Politiker, Verwaltungsmitarbeiter und Bürger erarbeiten darin gemeinsam Leitlinien für eine intensivere Bürgerbeteiligung. Grundlage sind die Einwohner-Anregungen aus der Auftaktveranstaltung vom November 2018 im Rathaus.

Ursprünglich war geplant, dass die Leitlinien bereits im September verabschiedet werden. Terminschwierigkeiten haben das Vorhaben verzögert, hieß es am Mittwoch aus dem Hauptamt. Angestrebt sei jedoch, die Satzung noch in diesem Jahr zu beschließen. Gelegenheit dazu besteht in den Ratssitzungen im November und Dezember.

Sieben Kriterien müssen erfüllt sein Nur wenn ein Vorhaben „Auswirkungen auf die räumliche, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung sowie auf das Leben der Eckernförder“ habt, können die Bürger beteiligt werden. Außerdem muss überhaupt ein Gestaltungsspielraum vorhanden sein und die Beteiligung muss angesichts des Planungsfortschritts sinnvoll sein. Neben diesen drei zwingenden Kriterien sollen vier von zehn weiteren Voraussetzungen erfüllt sein: große politische Bedeutung, hohe Zahl an betroffenen Personen, Finanzvolumen über 100.000 Euro, nachhaltige Beeinflussung der Stadt, gesamtstädtische Bedeutung, öffentliche Einrichtung betroffen, langfristig wirkende Vorhaben, wegweisende Zukunftsplanung (die Ressourcen der Stadt langfristig binden), prägende Änderung des Ortsbild, Entwicklungskonzepte und Aktionspläne. Die Koordinierungsstelle prüft, ob die Kriterien erfüllt sind. Dann entscheidet der Bürgermeister.

Information, Konsultation und Kooperation in Eckernförde

„Die Arbeitsgruppe hat sich seit Anfang des Jahres mittlerweile sieben Mal getroffen und dabei die Ergebnisse der Auftaktveranstaltung und der Workshops mit Vertretern aus Politik und Verwaltung gesichtet, sortiert, besprochen und einen Entwurf der Leitlinien für eine intensivere Bürgerbeteiligung erarbeitet“, teilt die Verwaltung mit.

Darin wird bereits die reine Information per Einwohnerversammlung oder über soziale Medien als Form der Beteiligung genannt. Die zweite Stufe wird als Konsultation bezeichnet, in der „die Verwaltung und Politik mit den Einwohnern und Einwohnerinnen einen Dialog auf Augenhöhe“ führen, wie es im Entwurf heißt.

Als Formate werden Online-Befragungen, Planungsspaziergänge und Baugespräche sowie Runde Tische und Arbeitsgruppen zur Mitwirkung genannt. Als Stufe 3 gilt die Kooperation – „der Grad der Einflussnahme kann je nach Gegenstand der jeweiligen Planungsphase unterschiedlich groß sein und bis hin zur gemeinsamen Entscheidungsfindung reichen“, steht im Entwurf.

Eckernförde : Einwohner ab 14 Jahren sind gefragt

Die Entscheidung, ob ein Vorhaben beteiligungsfähig ist, trifft Bürgermeister Jörg Sibbel auf Vorschlag der von ihm bestimmten Koordinierungsstelle anhand einiger Kriterien. Die Bürger sollen mitreden können, wenn wichtige Bauvorhaben die Stadt nachhaltig beeinflussen.

Aber auch Tourismus, Umwelt- und Küstenschutz, bezahlbarer Wohnraum, Wirtschaft sowie Verkehr können solche Themenfelder sein. Neben Politik und Verwaltung können auch Bürger solche Vorhaben anstoßen, wenn mindestens ein Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren per Unterschrift dahintersteht. Bei Themen, die ausschließlich Kinder betreffen, kann das Alter auf zehn Jahre gesenkt werden.

Ein Entwurf der Leitlinien ist bereits auf der Internetseite der Stadt Eckernförde zu finden. Wer sich über die Zwischenergebnisse informieren und mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe austauschen möchte, bekommt am Dienstag, 29. Oktober, um 18.30 Uhr im Ratssaal des Rathauses die Gelegenheit dazu.

Anmeldungen werden bis Dienstag, 15. Oktober, per E-Mail an buergerbeteiligung@stadt-eckernfoerde.de oder unter Tel. 04351/710172 entgegengenommen.

