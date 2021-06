Eckernförde

„Endlich Eckernförde!“ ist ein Jubelruf von Maler Christoph Primm aus Berlin. Auf den gut 600 Quadratmetern Fläche der Galerie stellt er mit Irmgard Bornemann, Katrin Hosterbach, und Juliane von Arnim Werke aus. „Es ist die erste Schau seit dem Corona-Ausbruch, bei der ich wieder direkt in Kontakt mit Besuchern treten kann“, sagt Primm. Damit spricht er auch im Namen der drei Malerinnen. Gelegenheit zum Gespräch mit dem Quartett wird der Eröffnungsakt am Sonntag, 27. Juni, ab 15 Uhr bieten. Auch wenn es wegen der Pandemie kein gemeinsames Anstoßen geben wird, werden die Ausstellenden da sein, um Fragen zu beantworten. Schon vorher kann die Schau am Sonnabend von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag ab 14 Uhr besucht werden.

Die Geschichte, wie sie nach Eckernförde kamen, erzählen die vier Kreativen gerne. Sie hat auch mit umweltpolitischem Engagement zu tun. Aber auch mit der Studienzeit. Denn die gemeinsamen Semester an der Akademie für Malerei Berlin verbrachte das Quartett mit Margit Buß aus der Eckernförder Galerieleitung. Zudem sind Buß, Bornemann, Primm und von Arnim Mitglieder der Produzentengalerie Root.

Die jährliche Aktionswoche der Galerie Root im Sommer 2019 führte Irmgard Bornemann an den Strand vom Eckernförde. „Damals haben wir künstlerisch auf das Problem von Müll im Meer aufmerksam gemacht“, erzählt die Malerin aus Lüchow-Dannenberg. 2019 sammelte sie am Strand Unrat ein, um das Gefundene künstlerisch zu verarbeiten. Eines ihrer Exponate ging direkt aus dem Besuch in Eckernförde hervor. In ihrer Collage „Meermüll“ hat sie unter anderem weggeworfene Zigarettenkippen, Feuerzeuge und Getränkedosen eingearbeitet. Auch sonst ist in ihren Bildern viel Ausgesondertes zu finden – wie etwa altes Glas und verrostete Nägel.

Mit mehreren Ebenen arbeitet Christoph Primm in seinen Bildern. Er bekennt sich zur abstrakten Malerei. Dazu passt auch sein Vorgehen. „Anfangs gieße ich Acrylfarbe auf den auf dem Boden liegenden Untergrund. Dann trage mit dem Spachtel mehrere Schichten Ölfarbe auf“, so der Künstler. „Wie die Bilder nachher ausgerichtet werden müssen, ergibt sich im Lauf des Prozesses“, erläutert er. Zwei parallel produzierte Werke bilden die Mini-Serie „nah und fern“ – bunt und mit vielen Assoziationsmöglichkeiten.

Wie Primm bleibt auch die Berlinerin Katrin Hostermann im Abstrakten. Sie lässt sich aber von Farbreizen inspirieren. „Allein zur Kirschblüte in Japan habe ich 20 Arbeiten gemacht“, berichtet sie. Doch auch das Grüne der Natur weckt ihrer Schaffenskraft. Beweis dafür ist ihre Serie „Sommerfrische“ mit drei 1,4 mal 1-Meter-Formaten.

Landschaften aus der Ferne und die Flora aus der Nähe sind die Motive von Juliane von Arnim. Durchaus mit Hang zum Abstraktem setzt sie ihre Eindrücke mit Öl- und Acrylfarben ins Bild. Eine prächtig blühende Natur zeigt ihr 1,8 mal 1,5-Meter-Bild „Große Blumenwiese“. Natürlich müssen auch bei der Schau die geltenden Corona-Bestimmungen eingehalten werden. Da es sich um private Galerie handelt, gelten für den Besuch die Regeln für den Einzelhandel.

Die Ausstellung „Licht – Farbe – Raum“ läuft vom 23. Juni bis 12. September in der Galerie Carls Art 78: Carlshöhe 78, 24340 Eckernförde. Irmgard Bornemann, Katrin Hosterbach, Christoph Primm und Juliane von Arnim zeigen in der Verkaufsschau Bilder. Die Öffnungszeiten sind mittwochs, sonnabends und sonntags von 14 bis 18 Uhr.