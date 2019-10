Eckernförde

Der Taxifahrer (50) sich am Freitagmorgen um 4 Uhr bei der Polizei und gab an, zuvor von einem Unbekannten am Bahnhof in Eckernförde mit einem Messer bedroht worden zu sein. Der Täter soll maskiert gewesen sein und die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen versuchten Raubes auf. Laut Polizei gab der Fahrer an, dass das Messer einen weißen Griff hatte.

"Als eine weitere Taxifahrerin zufällig hinzukam, flüchte der Mann zu Fuß in Richtung Güterbahnhof", sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagvormittag. "Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg."

So wird der Täter beschrieben

Der Täter wird als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine Sturmhaube, eine dunkle Jacke und eine braune Hose. Der Mann sprach mit osteuropäischem Akzent.

Hinweise bitte an die Kripo in Eckernförde unter Tel. 04351/9080.

