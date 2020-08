Feuer auf einer Koppel in Eckernförde in der Nacht zu Dienstag, 18. August: 50 Feuerwehrleute aus Eckernförde und Barkelsby löschten brennende Rundballen auf einer Fläche an der Hermann-Ivers-Straße. Drei Pferde in einem angrenzenden Stall wurden von den Betreibern der Anlage in Sicherheit gebracht.