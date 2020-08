Zum Ausbildungsstart im Berufsbildungszentrum in Eckernförde gilt die Mundschutzpflicht auch im Unterricht. Die Anordnung zum Corona-Schutz soll vorerst zwei Wochen gelten – Bis zu 1400 neue Schüler werden an beiden Standorten erwartet. Was im BBZ noch getan wird, lesen Sie hier.