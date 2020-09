Eckernförde

Der Film „My Octopus Teacher“ erzählt die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen dem tauchenden Kameramann Craig Foster und einem jungen Tintenfisch. Über Monate gewinnt er das Vertrauen des kleinen Kraken, der ihn in die Geheimnisse seiner Welt einführt. An Foster geht das nicht spurlos vorüber, er vollzieht selbst eine persönliche Wandlung. „Wir erleben ein erstaunliches Zwiegespräch zwischen dem Oktopus, der Form und Farbe verändern kann, und dem Taucher“, sagt der Juryvorsitzender Heinz von Matthey.

Die neue Nähe von Mensch und Tier

Den Juroren war diese faszinierende südafrikanische Produktion sowohl den von der Stadt Eckernförde gestifteten Preis für den Besten Film als auch den von den Kieler Nachrichten ausgelobten Preis für die Beste Story wert. Hinzu kam die Auszeichnung als Bester Meeresfilm. Insgesamt macht Matthey in diesem Jahr eine besondere Qualität der rund 100 ausgewählten Naturfilme aus, die auf dem Festival gezeigt werden. „Nicht nur bei der Optik werden immer noch ein paar Prozent draufgelegt, sondern auch bei der neu entdeckten emotionalen Nähe von Mensch und Tier“, sagt er.

Anzeige

Beste Kamera für den Okawango

Weitere Hauptpreise gingen an die Dokumentationen „The Elefant Queen“ (Heinz-Sielmann-Preis) und „ Okawango – Fluss der Träume: Wüstenwelt“ (Beste Kamera). Der Dickhäuter-Film handelt von einer rührenden Elefanten-Matriarchin, die alles tut, um ihre Familie zu beschützen.

Weitere KN+ Artikel

Dramatischer Büffel-Angriff

Der Okawango wiederum führt die Zuschauer an einen extremen Ort, an dem der Fluss sein Wasser an die Wüste verliert und das Salz hinterlässt, das für viele Tiere wichtig ist. Walter Köhler (Terra Mater) nannte die Produktion die dramatischste seiner Laufbahn. Bei dem Angriff eines verwundeten Büffels wurde die Frau von Kameramann Dereck Joubert lebensgefährlich verletzt.

Sonderpreis für Klimawandel-Film

Stark vertreten sind diesmal auch klimarelevante Filme wie "66 Meter", der den Meeresspiegelanstieg thematisiert und die verheerenden Konsequenzen für die Küstenstaaten aufzeigt. Diese Dokumentation erhielt den Sonderpreis der Jury. In den Fokus rückte ebenso das Artensterben mit dem Film "Der stumme Sommer".

Preisverleihung online aus dem OIC

Ganz neu mussten die Festivalmacher in diesem Jahr die Preisvergabe gestalten. Die Stadthalle, die saniert wird, steht nicht zur Verfügung, Corona zwingt zu Abständen. So entschied man sich, die Siegerehrung online aus einem mobilen Fernsehstudio im Ostsee-Info-Center ( OIC) zu übertragen. Für TV-Moderator und Festivalleiter Dirk Steffens kein großes Umgewöhnen. „Das ist meine normale Arbeit“, sagte er.

Filmemacher live zugeschaltet

Dennoch bereite ihm eine Preisgala vor großem Publikum in einer das Festival feiernden Stadt mehr Spaß, gestand Steffens. Froh sei er aber, dass die TV-Siegerehrung auf diese Weise möglich sei. Studio-Gäste kamen zu Wort, Filmemacher wurden live zugeschaltet. Jubel der Ausgezeichneten durfte auch via Internet aufbranden. Wenngleich die Zoom-Konferenz anfangs technische Tücken barg.

Green Screen läuft noch weiter

Das Naturfilmfestival Green Screen läuft in Eckernförde bis zum 20. September. Anschließend sind weitere Festivalfilme noch bis zum 15. Oktober in Kinos in Kiel, Rendsburg und Schleswig zu sehen. Infos: www.greenscreen-festival.de.

Mehr zum Thema Die Siegerfilme von Green Screen 2020 Bester Film, Beste Story, Bester Meeresfilm: „My Octopus Teacher“ von Pippa Ehrlich und James Read. Heinz-Sielmann-Filmpreis und Preis der Jugendjury: „The Elefant Queen“ von Victoria Stone und Marc Deeble. Beste Kamera: „ Okawango – Fluss der Träume: Wüstenwelt“ von Dereck Joubert. sh:z-Publikumspreis: „Stadt, Land Fuchs“ von Rosie Koch und Roland Gockel. Nordischer Naturfilmpreis: „ Lappland – Im Reich der Rentiere“ von Matt Hamilton. Beste Musik: „Im Reich der Wolga – Ein Strom wird zum Meer“ von Henry M. Mix. Bester Wissenschaftsfilm: „Auf dünnem Eis“ von Henry M. Mix und Boas Schwarz. Beste Postproduktion: „ Terra X: Sieben Kontinente – Ein Planet: Nordamerika“ von Chadden Hunter. Newcomer: „Sheep Hero“ von Ton van Zanvoort. Beste unabhängige Produktion: „Sockeye Salmon – Red Fish“ von Dimitriy Shpilenok und Vladislav Grishin. Green Report: „BAYER, Bauern und die Bienen“ von Berndt Welz. Sonderpreis Biodiversität: „Der stumme Sommer - warum Insekten sterben“ von Christoph Würzburger. Sonderpreis der Jury: „66 Meter“ von Alexander Lahl und Max Mönch. Sonderpreis Beste Serie: „ Terra X: Sieben Kontinente – Ein Planet“ von ZDF und BBC. Heinz-Sielmann-Jugendfilmpreis: „Vogel des Jahres – Der Star“ von Gamander Lopez-Caparros Jungman Green Report Junior: „Die zweite Arche“ von Mariella Zuber, Benedetta Tardugno, Jannis Leister und Lara Dannhorn

Zur Galerie Bilder von der Online-Preisverleihung des Naturfilmfestivals Green Screen aus dem Ostsee-Info-Center.

Weitere Nachrichten aus der Region Eckernförde finden Sie hier