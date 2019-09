Die Stadt Eckernförde holt sich in Sachen Lärmschutz am Südstrand fachliche Beratung ein. Dazu hat die Verwaltung nun einen Auftrag der Politik erhalten. Ziel ist es, die Musik-Veranstaltungen auf dem Gelände nahe des Sandkrug-Gebäudes zu erhalten – auch die Partys, die bis in die Nacht stattfinden.