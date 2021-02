Eckernförde: Räumeinsatz nach Sturm und Schnee

Eckernförde

Am Dienstag hatten die Mitarbeiter schon mit Schaufeln begonnen. Jetzt kommen auch die Radlader zum Einsatz. Sie räumten am Mittwoch die Promenade in Eckernförde von einem Sand-Schnee-Gemisch, sodass Spaziergänger dort wieder flanieren können.

Was aktuell unter der Schneedecke weniger auffällt: „Viel Sand vom vergangenen Oststurm liegt noch in den Beeten des Kurparks, auf den Rasenfläche, hat sich auf Treppenstufen und unter Bänken verfangen“, sagt Stadtgärtnerei-Leiterin Sylvia Bent.

In Eckernförde wird der Laubbläser zum Sandpuster

Den Strandsand dort wieder zu entfernen, ist für die Stadtgärtner in Eckernförde eine Sisyphusarbeit. „Ist er trocken, lassen sich die gröbsten Schichten herunter harken“, sagt Bent. Wo möglich, kann auch der Laubbläser zum Sandpuster umfunktioniert werden, um die Körnchen zwischen den Anpflanzungen zu entfernen.

Vieles aber müsse auch mit der Hand gemacht werden. „Der Arbeitsaufwand ist erheblich“, sagt die Stadtgärtnerei-Leiterin. Sie rechnet damit, dass die Stadtgärtner in Eckernförde etwa drei Wochen mit den Sandverwehungen noch beschäftigt sein werden.

Arbeitsaufkommen in Eckernförde verdoppelt sich

Denn parallel sind viele der 21 Mitarbeiter auch in den Winterdienst integriert. Fuß- und Radwege in Eckernförde sowie Übergänge müssen von Schnee und Eis befreit werden. „Zusammen mit dem Sand hat sich das Arbeitsaufkommen verdoppelt“, sagt Bent.

Dabei wandern die Gedanken der Stadtgärtner schon Richtung Frühling. Die Gewächshäuser mit der eigenen Anzucht sind gut gefüllt. Wenn im März bunte Stiefmütterchen, Goldlack, Primeln und Islandmohn in den Anlagen gepflanzt werden, muss alles bereitet sein.

Eckernförde: Die Osterglocken warten schon

Den Osterglocken, die schon ihre ersten Spitzen aus der Erde schöben, mache der Schnee nichts aus, so Bent. Das gelte auch für andere Zwiebelpflanzen wie Krokusse und Tulpen, die „in den Startlöchern“ stünden. Im Frühling sollen sie und die Neuanpflanzungen das Ostseebad Eckernförde wieder in ein farbenfrohes Blumenmeer verwandeln.

100 Kubikmeter Sand in Eckernförde bewegt

Viel Arbeit bereiten die Sandverwehungen auch den Außendienst-Mitarbeitern der Touristik Eckernförde, die ebenfalls im Räumungseinsatz sind. „Schon Montag haben wir damit begonnen“, berichtet Außendienst-Leiterin Christine Guschewski. „Da wurden bereits um die 100 Kubikmeter Sand bewegt.“

Dass nicht noch mehr Sand auf die Promenade und in den Kurpark Eckernförde geweht wurde, ist vor allem den Faschinen zu verdanken, die in Eckernförde regelmäßig im Januar und Februar mit Weihnachtsbäumen nachgestopft werden. Was geschehen wäre, wenn es den Küstenschutz nicht gäbe, kann man an den Eingängen beobachten. Dort bilden sich bei Oststurm regelmäßig größere Sandverwehungen.

Sand kommt zurück an den Strand von Eckernförde

Laut Guschewski ist die Promenade in Eckernförde inzwischen wieder begehbar. „Wir haben ein bisschen Glück gehabt“, sagt sie. Der Sand, der bei den Räumungsarbeiten aufgenommen wird, kommt wieder dahin, wo er ursprünglich herkam. Die eingesetzten Radlader bringen ihn zurück an den Strand, damit dort kein Körnchen verloren geht.