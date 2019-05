So eine Gemeinheit: Das 2,50 mal 3,50 Meter große Banner für das Rapsblütenfest Gettorf ist gestohlen worden. In der Nacht zu Montag, 20. Mai, schnitten Diebe die bedruckte Lkw-Plane an der Bundesstraße76 in Höhe Mannhagen aus dem Rahmen. Der Schaden beträgt 850 Euro. Die Polizei ermittelt.