Eckernförde

Die Ratsversammlung in Eckernförde hat in ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause grünes Licht für die Planung und den Antrag auf Fördermittel zum Bau einer neuen Seebrücke gegeben. Am Donnerstagabend votierten alle anwesenden Ratsmitglieder in der Sporthalle des Schulzentrums-Süd für das Vorhaben und unterstützten einen entsprechenden Grundsatzbeschluss. Bürgermeister Jörg Sibbel bekräftigte zuvor, dass das millionenschwere Vorhaben über ein Sonderprogramm bis zu 90 Prozent gefördert werden könnte, wenn ein Antrag noch in diesem Jahr erfolgt.

Parkplätze elektronisch erfasst

Ebenfalls einstimmig wurde ein Projekt zum sogenannten Parkraummanagement auf dem Weg gebracht. Läuft alles nach Plan, könnten schon im August 618 Sensoren auf Stellplätzen am Exer sowie entlang der Preußerstraße installiert werden. Deren Daten sollen auf elektronischen Hinweistafeln am Lornsenplatz sowie in der Berliner Straße anzeigen, wo noch Parkplätze frei sind.

Aufwertung des Hauptstrands

Zudem informierte Bürgermeister Sibbel darüber, dass die Stadt einen Förderbescheid in Höhe von rund 21.000 Euro als Landesmitteln zur Stärkung des ländlichen Raumes (AktivRegion) erhalten habe. Mit diesem Geld sowie weiteren rund 35.000 Euro soll der städtische Strand noch weiter aufgewertet werden. Dort sollen entlang der Promenade neben zehn kleinen Umkleidekabinen unter anderem auch Ladestationen für E-Bikes und Schließfächer entstehen. Nach Auskunft von Sibbel handelt es sich bei diesem Projekt bereits um den siebenten Baustein zur Attraktivitätssteigerung der Promenade, der gefördert werde. In den vergangenen Jahren sind dort bereits Terrassen, Spielmöglichkeiten oder Hinweistafeln entstanden.

Änderungen bei der Zweitwohnungssteuer

Ebenfalls einstimmig beschlossen wurde eine neue Satzung zum Thema Zweitwohnsteuer, die in der Vorwoche bereits ausführlich im städtischen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzwesen besprochen worden war. Demnach musste die Stadt eine neue Satzung zur Zweitwohnungssteuer erlassen, nachdem das Bundesverfassungsgericht die bisherige Regelung zur Berechnung bundesweit gekippt hatte. Künftig soll auch das Alter der Wohnung in die Erhebung der Steuer einbezogen werden.

In Eckernförde entscheiden sich die politischen Gremien für eine bereits gerichtlich überprüfte Variante. Das Steueraufkommen für die Stadt soll insgesamt auf dem bisherigen Niveau in Höhe von rund 120.000 Euro pro Jahr bleiben. 142 Eigentümer müssen in Eckernförde diese Abgabe zahlen. Nach einer Modellrechnung der Stadtverwaltung wird es für Wohnungen am Jungfernsteg deutlich teurer, am Feldweg dagegen etwas günstiger.