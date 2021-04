Eckernförde: SPD fordert neue Entlastungen für Betriebe

Eckernförde

In der nächsten Hauptausschusssitzung Ende April wollen die Sozialdemokraten beantragen, dass die Stadt in diesem Jahr auf Gebühren für die Nutzung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze durch die Gastronomie und den Einzelhandel verzichtet. Zudem regt die SPD an, dass für Gaststätten und Geschäfte im Jahr 2021 zusätzliche Außenflächen angeboten werden, um die Möglichkeiten von Außengastronomie und Straßenauslagen zu vergrößern.

Eckernförde: SPD will auch Straßenkünstler von Abgabe befreien

Darüber hinaus sollen auch die Gebühren für den Wochenmarkt Eckernförde und für Straßenkünstler im Corona-Jahr ausgesetzt werden. Die Folgen der Pandemie hätten durch Schließungen und Einschränkungen die wirtschaftliche Existenzgrundlage viele Gastronomie- und Einzelhandelsbetriebe massiv gefährdet, begründet die SPD ihre Initiative.

CDU unterstützt generell Entlastungen in Eckernförde

Bei der CDU-Fraktionsvorsitzenden Katharina Heldt treffen Forderungen, Gastronomie und Einzelhandel in Eckernförde ganz oder teilweise zu entlasten, grundsätzlich auf Zustimmung. „Generell sind wir für eine großzügige Behandlung der von Corona betroffenen Betriebe“, sagt die Christdemokratin. Um zu einer Entscheidung zu kommen, müsse allerdings auch klar sein, um welche Summen es dabei gehe, fügt sie an. Diese Kosten sollten zuvor ermittelt sein.

Eckernförde: Das kostet der Verzicht auf Tourismusabgabe

Die finanziellen Folgen waren auch im Vorfeld des vorübergehenden Verzichts auf die Tourismusabgabe bekannt, den die Ratsversammlung kürzlich beschlossen hat. Die Stadt kalkulierte, dass mit der Streichung der Abgabe in den Jahren 2020 und 2021 mit Mindereinnahmen von insgesamt 350 000 Euro zu rechnen sei.

Die geordnete Haushaltslage der Stadt Eckernförde könne diesen Verzicht verkraften, hieß es seitens der Verwaltung. Im Ostseebad gibt es rund 1800 Abgabepflichtige, die vom Tourismus in unterschiedlicher Form profitieren.