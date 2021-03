Eckernförde

„Da Punker beabsichtigt, das Grundstück zu verkaufen, sehen wir eine große Chance, hier bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, sagt der Eckernförder SPD-Fraktionsvorsitzende Jürgen Neumann. An die Stadt Eckernförde gehe der Appell, schnellstmöglich in Kaufverhandlungen mit dem Unternehmen einzutreten.

SPD Eckernförde fordert verbindliche Quoten für sozialen Wohnungsbau

In diesem Zusammenhang fordert die SPD verbindliche Quoten von 30 Prozent für den sozialen Wohnungsbau sowie – bei städtischen Neubaugebieten – von mindestens 50 Prozent mit langfristig gebundenen Mietpreisen. „Die Stadt kann mit ihren Planungen den Wohnungsmarkt beeinflussen“, betont Neumann. Dafür werde sich die SPD stark machen.

Punker sah, wie berichtet, keine Wachstumsmöglichkeiten mehr am Standort Eckernförde. Daraufhin schoben Stadt und die Gemeinde Goosefeld ein interkommunales Gewerbegebiet an. Das 328:111-Ergebnis des Bürgerentscheids in Goosefeld für ein Weiterplanen des Gewerbegebiets schlug in der Gemeinde und in Eckernförde emotionale Wellen.

Unternehmen Punker will neu und größer bauen

Auf der gut 8,2 Hektar großen Fläche westlich der Bundesstraße 203 will das Unternehmen Punker neu und größer bauen. Eckernförde selbst konnte Punker kein geeignetes Areal bieten. Bei einem Nein zum Gewerbegebiet hätte sich die Firma einen anderen Standort suchen müssen und wäre vermutlich mit rund 300 Arbeitsplätzen aus der Region weggezogen.

Dass das Unternehmen nun vor Ort bleiben kann, wertet Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel als Stärkung für den Wirtschaftsstandort Eckernförde. Es sei gemeinsam mit Goosefeld gelungen, die Arbeitsplätze in der Region zu halten und einen zukunftssicheren Weg für Punker zu finden.