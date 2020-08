Eckernförde

Im Arbeitskreis sei konstruktiv an mehreren Themen gearbeitet worden, „zusammen mit dem Vertreter der Grünen. Niemand hat dort ,blockiert’“, heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme von CDU, SPD, FDP, SSW und der fraktionslosen Ratsfrau Doris Rautenberg.

Demnach seien die Forderungen der „ Fridays for Future“-Gruppe auf Umsetzbarkeit geprüft sowie eine Prioritätenliste für klimaneutrale Mobilität aufgestellt worden. Auch das Radwegekonzept sei „auf die Positionen, die schnell umgesetzt werden können durchgearbeitet“ worden.

" Arbeitskreis Klimaschutz kein Hinterzimmerausschuss"

„Ein Arbeitspapier für die Verwaltung wird demnächst erstellt.“ Die Corona-Krise habe die Arbeit zuletzt jedoch gebremst.

Da alle Fraktionen und Doris Rautenberg sowie die Klimaschutzmanagerin und der Naturschutzbeauftragte beteiligt seien, handele es sich „mitnichten um einen ,Hinterzimmerausschuss’“, betonen die Fraktionen. „Diese Arbeitsgruppe ist durch mehrheitliche Abstimmung von der Ratsversammlung legitimiert und eingesetzt worden.“

Die Grünen hatten vor fünf Tagen ihren Rückzug erklärt. Als Grund nannte Fraktionsvorsitzender Edgar Meyn mangelnde Ergebnisse. Nach einem Jahr Arbeit habe der Arbeitskreis keine Vorschläge vorzuweisen, hieß es.

„Wir sind enttäuscht aber auch verärgert, weil wir diese Entwicklung befürchtet haben.“ Klimapolitische Probleme ließen sich nicht in einem kleinen politischen Arbeitskreis im Hinterzimmer lösen, so die Grünen am Donnerstag.

Vorwürfe gegen die Grünen in der Eckernförder Ratsversammlung

Die restlichen Fraktionen mit Ausnahme der Linken werfen ihnen nun vor, mit dem Ansatz „alles was du kannst, das kann ich viel besser“ die Arbeit herabzuwürdigen, an der die Grünen selbst beteiligt waren.

Deren Fraktionsvorsitzender Edgar Meyn müsse aus seiner Zeit als Vorsitzender des Umweltausschusses wissen, „dass man nichts über das Knie brechen kann und Maßnahmen meistens nicht heute erdacht und morgen gemacht sind“. Die Parteien fragen sich, weshalb die Grünen den Vorsitz dieses Ausschusses abgegeben haben.

„Dann wären sie ebenfalls federführend in dem von ihnen nun verlassenen Arbeitskreis gewesen. Wären wir dann weiter? Alle Klimaziele wären erreicht, Eckernförde eine umweltfreundliche Stadt, die ihresgleichen sucht? Das ist hypothetisch und doch kaum mit Ja zu beantworten. Auch hier gilt, erst einmal besser machen, bevor man mit dem Finger auf andere zeigt“, heißt es.

Mehr Nachrichten aus Eckernförde und Umgebung finden Sie hier.