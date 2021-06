Eckernförde

Die Gymnasiasten aus Eckernförde überzeugten die hochkarätige Jury mit Vertretern großer Konzerne mit ihrer Idee, angelehnt an die vor allem bei jungen Leuten beliebten „Blackstories“, eine Version mit lokalen Rätsel-Geschichten des Spiels auf den Markt zu bringen. Dazu gründeten sie ein richtiges Unternehmen mit Geschäftsführung, Marketing und Abteilungen für Technik, Finanzen und Verwaltung. „EcksGames“ startete von Beginn an erfolgreich und brachte bisher bereits 180 Spiele unter die Leute. Bei dem Rätsel wird mit wenigen Sätzen des Spielführers eine Kriminalgeschichte eingeläutet. Anschließend müssen die Spieler ausschließlich mit Ja- und Nein-Fragen die Vorgeschichte des Kriminalfalls erraten.

Bestellungen werden noch bearbeitet

„Wir freuen uns zuerst einmal über unserem Erfolg. Wir sind sehr glücklich und gleichermaßen Stolz auf das, was wir erreicht haben“, sagte Tjark Doose Vorstandsvorsitzender von „EcksGames“ zum dritten Platz im Wettbewerb und kündigte an, dass sich die Schülerfirma nach dem Sommer auflösen wird. Die bisher verkauften Spiele und der Zuspruch vieler Menschen hätten dazu geführt, dass keine Bestellungen für die Spiele mehr entgegengenommen werden könnten. Die bisher angenommenen Bestellungen würden aber noch bearbeitet. „Der Erfolg des dritten Platzes beim Bundeswettbewerb ist für uns nochmal die Krönung eines erfolgreichen Jahres, auf das wir mit zwei lachenden Augen zurückblicken können und auch werden“, so der Unternehmenschef.

Platz eins ging nach Peine

In Schleswig-Holstein hatten sich in dieser Saison des Wettbewerbs insgesamt zwölf Schülerfirmen um den Titel beworben. Nach einem Vorentscheid standen noch sechs Junior-Unternehmen im Wettbewerb, den die Eckernförder für sich entschieden. Beim Bundeswettbewerb wurden nach Angaben der Veranstalter von den Wirtschaftsexperten fünf Kriterien bewertet: die Geschäftsidee, die Video-Präsentation, ein Fragebogen, der Geschäftsbericht sowie das Jury-Interview. Den ersten Platz erreichte die Schülerfirma „townaround“ aus Peine, gefolgt von „Kill D’Bazill“ aus Königsbach in Baden-Württemberg.