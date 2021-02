Eckernförde

In einem halbstündigen Videochat hatte sich Ministerpräsident Daniel Günther über das Projekt der Jungunternehmer informiert. Ecksgames entwickelt, produziert und vertreibt ein regionales Rätselspiel mit Fragen aus dem Eckernförder Raum. Verpackt ist es in „Buch-Tresoren“, für die Hohlräume in Bücher geschnitten werden.

Für den Druck der Karten sind die Schülerinnen und Schüler eine Kooperation mit dem Reesen Werk in Büdelsdorf eingegangen, einer sozialen Einrichtung, in der Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen einen Arbeitsplatz finden.

Schülerfirma Ecksgames: Online-Verkauf läuft weiter

Der Vertrieb des Rätselspiels der Schülerfirma Ecksgames über Spielzeug Carstensen in Eckernförde ist im Lockdown eingestellt. Auch Stände auf dem Weihnachtsmarkt und dem Schulbasar mussten aufgrund der Pandemie ausfallen.

„In unserem Online-Shop läuft der Verkauf aber weiter“, sagt Julia Maag, die Marketingvorsitzende der Schülerfirma Ecksgames. Trotz aller Hürden hat Ecksgames 120 seiner Spiele verkaufen können. „Demnächst soll noch eine zweite Edition erscheinen“, kündigt Maag an.

Schülerfirma Ecksgames plant Schleswig-Holstein-Ausgabe

In Vorbereitung ist eine Schleswig-Holstein-Ausgabe mit rätselhaften Geschichten aus dem nördlichsten Bundesland zwischen Sylt und Lübeck. Das Konzept dazu haben die Schülerinnen und Schüler im Lockdown entwickelt und eine eigene Produktionsstraße aufgebaut.

„Einige Schüler übernehmen bestimmte Abläufe von Zuhause aus“, erläutert die Marketing-Chefin. So werden Kontaktbeschränkungen eingehalten und kann die Produktion bei der Schülerfirma Ecksgames weiterlaufen.

Im Mai kommt der Landeswettbewerb

Am 4. Mai will sich die Schülerfirma Ecksgames dem Landeswettbewerb der Schülerfirmen im Rahmen des Juniorprogramms des Instituts der deutschen Wirtschaft stellen. „Bis dahin wollen wir noch ordentlich Gas geben“, sagt Maag.

Mit der Aktie für den Ministerpräsidenten sind zwischen fast alle 90 Anteilsscheine verkauft. „Wir haben uns sehr gefreut, dass das geklappt hat“, sagt die Jungmannschülerin.

Die Schülerfirma Ecksgames, das sind 21 Schülerinnen und Schüler des Wirtschaft-Politik-Profils des Gymnasiums. Für ein Jahr betreiben sie eigenverantwortlich ein kleines Unternehmen – und lernen dabei viel. „Beispielsweise, welche Herausforderungen bei einer Produktion zu meistern sind“, so Maag.