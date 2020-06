Corona macht kreativ: Das zeigt der „Marsch zum Meer“ 2020. Weil Massenveranstaltungen nicht möglich sind, machte Veranstalter Oliver Zunk aus einem Event mal eben sieben: So oft schickt der Physiotherapeut aus Schacht-Audorf am Sonnabend je 50 Wanderer auf den Weg – wechselnd an zwei Orten.