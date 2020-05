"Spieker" feilt an Öffnungskonzept

Eckernförde

So feilt der Veranstalter derzeit an einem Nutzungskonzept, das den Corona-Anforderungen gerecht wird, sich im „Spieker“ aber auch umsetzen lässt. „Der lebt schließlich von der vollen Hütte“, sagt Kunkowski. Und die wird es in absehbarer Zeit wohl nicht geben. Doch aufstecken will der Betreiber nicht. So plant er Coko-Konzerte, corona-konforme Auftritte mit beschränkter Publikumszahl, Ein- und Ausgangsregelung und der Einbeziehung der Toiletten in der Speicherpassage.

Alles hängt von den Genehmigungen ab

Zusätzlich könnten die Konzerte mit einer Online-Komponente kombiniert werden, um das Ganze wirtschaftlicher zu gestalten. Zum Juni, so hofft Kunkowksi, möchte er auf jeden Fall wieder starten. Die letzten Wochen im Mai will er für Vorbereitungen nutzen. Alles weitere hänge von den Genehmigungen ab, sagt er.

Kleines Open-Air-Konzert geplant

Vorbehaltlich der Freigabe soll es am 26. Juni ein kleines Open-Air-Konzert mit dem Singer/Songwriter Jan Löchel auf dem „Spieker“-Parkplatz geben. Für den 30. Mai, 20 Uhr, ist zudem ein Livestreaming-Konzert mit der Hamburger Bluesband „House on a Hill“ aus dem Speicher geplant. Weitere können kurzfristig dazukommen.

