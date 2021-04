Eckernförde

Es war ein gut organisiertes System, welches die etwa 30 Helferinnen und Helfer der Eckernförder Initiative EckCHO am Sonnabend unter dem Motto "Osterfest? - Nur mit Test" auf die Beine gestellt hatten. Von 10 bis 16 Uhr konnten sich Interessierte in der Pestalozzi-Schule kostenfrei auf das Coronavirus testen lassen. An vielen Stellen in der Innenstadt standen große Aufsteller, die für die Aktion warben.

Morgens noch Wartezeiten

Nachdem die Testpersonen am Vormittag kurz nach der Öffnung um 10 Uhr wegen des Andrangs einige Minuten Wartezeit in Kauf nehmen mussten, ging es ab dem Mittag ganz zügig. Nach der Anmeldung standen insgesamt fünf Teststationen zur Verfügung. Wem die mündliche Information über sein Ergebnis genügte, konnte seine Telefonnummer hinterlassen und war nach fünf Minuten fertig. Auf ein schriftliches Zertifikat musste man etwa 15 Minuten warten. Das tat auch Merlin Mohn. Der 22-Jährige war über die Osterfeiertage zu Besuch in seiner Heimat und wollte am Montag zurück zur Arbeit in die Schweiz. "Eigentlich wollen die Schweizer derzeit keinen schriftlichen Coronatest von uns", sagte der junge Handwerker. "Doch sicher ist sicher." Für Merlin Mohn war es bereits der zweite Coronatest. "Die Prozedur kenne ich schon", sagte der junge Mann.

Infizierter kam aus Sachsen

"Etwa 50 Prozent der Leute, die heute gekommen sind, haben schon mal einen Test gemacht", schätzte die Eckernförder Ärztin Anja Block, die zum Team der freiwilligen Helfer gehört. "Und eigentlich waren auch alle ganz tapfer, sogar die Kinder", freute sich die Medizinerin mit Blick auf die Tests mit Abstrich in der Nase. Organisator Ulf Ratje kennt die Gründe, warum die meisten am Sonnabend zum Test gekommen sind. "Zu Ostern stehen überall Familienzusammenkünfte an. Andere wollen Angehörige im Krankenhaus oder im Seniorenheim besuchen. Dazu brauchen sie negative Testbescheinigungen", so der Mediziner. Am frühen Abend stand fest: Bei zwei von 375 Schnelltests war das Ergebnis zunächst positiv. Über Nacht werden die beiden Ergebnisse im Labor überprüft. „Eines der positiven Ergebnisse hatte ein Mann der beruflich aus Nordsachsen eingereist war. Der hat sich wohl dort angesteckt“, sagte Ulf Ratje.

Geld für die Sportvereine

Mit der Aktion unterstützen die Organisatoren um den Eckernförder Mediziner Ulf Ratje den Jugendsport der Stadt. Das Geld werde bei den Vereinen dringend benötigt und soll nach einem Schlüssel verteilt werden. So soll neben den großen Vereinen EMTV und ESV auch die Jugendarbeit kleinerer Vereine zum Zug kommen.

"Das Problem ist, dass wir derzeit keine Einnahmen haben", sagt Jörg Meyer, 1. Vorsitzender des ESV. Auf der anderen Seite werden Desinfektionsmittel oder einfach nur mehr Sportausrüstung wie Fußbälle und Hütchen für den Sport im Freien gebraucht. "Das Training kann im Freien ja nur mit großen Abständen stattfinden."

Auf ein anderes Problem weist Andreas Kaiser, Vorsitzender des EMTV hin. Neben den drei abgesagten Großveranstaltungen Stadtlauf, OstseeTriathlon und Staffelmarathon, die dem Verein bereits im zweiten Jahr in Folge keine Einnahmen bringen, treten derzeit auch keine neuen Mitglieder ein. "Die halten sich zurück und warten erstmal ab", sagt Andreas Kaiser. "Das kann man verstehen aber durch die übliche Fluktuation treten natürlich auch immer Mitglieder aus, die jetzt nicht mehr nachkommen."

Wie viel Geld bei der Testaktion am Sonnabend zusammengekommen ist, wird am Abend noch ausgezählt. Die Initiatoren wollen zeitnah über die Höhe der Spenden informieren. Bereits kurz vor Weihnachten hatte die Initiative "EckCHO" eine große Testaktion in Eckernförde auf die Beine gestellt. Damals waren in sechs Stunden knapp 600 Menschen getestet worden. Rund 11.000 Euro kamen dabei zusammen.