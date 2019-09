In der Fußball-Verbandsliga Ost verlor Gastgeber 1. FC Schinkel gegen den Lokalrivalen MTV Dänischenhagen mit 1:2 und muss nach der zweiten Niederlage in Folge den Blick in der Tabelle schon wieder nach unten richten. Der MTV Dänischenhagen bleibt ungeschlagen und behauptete seine Tabellenführung.