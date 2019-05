Eckernfärde

Lembke kommt aus der Matjes-Hochburg Glückstadt. Und trotzdem hat er ausgerechnet mit dieser Heringsvariante nichts am Hut. Er steht auf Backfisch.

"Aber warum sollen nicht auch andere Leute darauf hingewiesen werden, wie gut Fischbrötchen grundsätzlich sind und welche Varianten es gibt“, fand er am Sonnabend beim Besuch in Eckernförde.

Fischbrötchen mit Matjes sind beliebte Klassiker in Eckernförde

Bei Christina Herkommer (58) aus Battenberg an der Eder in Hessen war das anders. Sie gönnte sich ein Brötchen mit Matjes. Für die Urlauberin und ihren Mann Uwe (63) hatte der Weltfischbrötchentag in der Sonnabend-Planung sehr wohl eine Rolle gespielt.

„Wir wohnen gerade in Damp und wollten zum Markt. Da war für uns klar, dass wir auch gleich das Passende essen können“, so die beiden. Ohnehin setzten sie im Zehn-Tage-Urlaub auf Nahrhaftes aus dem Meer. „Fleisch haben wir zu Hause genug. Deshalb wollen wir hier lieber Fisch.“

Mango-Chili-Minze-Chutney veredelt die Fischsemmel

Fisch-Zeit-Betreiberin Margitta Kolbow freute sich über den Effekt des Aktionstages. „Die Kunden sprechen drüber. Manche kommen deshalb“, sagte die Unternehmerin. Zum Weltfischbrötchentag präsentierte sie eine Neuheit: ein Brötchen mit „Matjesfilet auf Ruccola, veredelt mit einem Mango-Chili-Minze-Chutney.“

Wie reagierten die Kunden? „Es wurde gut nachgefragt. Wenn es so bleibt, nehmen wir es in unser Programm auf“, sagte Kolbow am Ende des aus ihrer Sicht gelungenen Weltfischbrötchentages. „Wir hatten von Anfang bis Ende alle Hände voll zu tun“, bilanzierte sie zufrieden.

Jazz-Band Borby Dixies heizt ein an einen kalten Fischbrötchentag

Zur guten Stimmung trug auch Live-Musik beim Weltfischbrötchentag in Eckernförde bei. Die kam von den Borby Dixies. Sie zogen aus gegebenem Anlass vom Meergold-Geschäft (Rehbehn & Kruse) zur Fisch-Zeit-Manufaktur und zum Fischräucherschiff Capella bis zum neuen Meerfisch-Restaurant an der Hafenspitze.

Bei Jazz kamen auch weitere Sonderaktionen gut an. So das öffentliche Sprottenräuchern bei Meergold. Da war auch das Ehepaar Marita (59) und Hifzi (63) Fischer aus Wildeshausen zu finden. Für beide war es eine Rückkehr: „Wir sind im November 2018 aus Eckernförde weggezogen“

Gern nahm sich Marita Fischer eine der Sprotten, die Franziska Kann vom Meergold-Team als Kostprobe verteilte und stieß anschließend mit Freunden an. „Für uns war der Weltfischbrötchentag ein guter Anlass, wieder mal in Eckernförde vorbeizuschauen“, freute sie sich.

