Eckernförde

Anfang des 20. Jahrhunderts nahm man es nicht so genau mit der Entsorgung. Insbesondere Asche aus den Räuchereien wurde einfach an das Ufer des Noores gekippt. Auf diesem teils giftigen Untergrund entstand in den 1930er-Jahren – abgedeckt mit Mutterboden – die Kleingartenkolonie Süderhake II. Lange Zeit machte sich niemand Gedanken über die Altlast. Erst als Bodenuntersuchungen 2019 die Erde in tieferen Schichten genauer unter die Lupe nahmen, lag das Ergebnis vor: In vielen Parzellen wurden unter der Oberfläche Belastungen mit Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) gefunden.

Den Garten abzugeben, war keine Option

Für die Süderhake II bedeutete das: kein Gemüseanbau mehr am Boden und keine dauerhaft offenen Flächen. Wer heute durch die Kolonie geht, dem fällt vor allem das viele Grün auf, die Nähe zur Natur. Heinrich und Irmgard Mass haben sich erst vor eineinhalb Jahren eine der 74 Parzellen gepachtet. „Wir hatten gerade angefangen, den Garten zu gestalten, da trat das Problem mit der Bodenbeschaffenheit auf“, erzählt der 80-jährige Kieler, der inzwischen mit seiner Frau nach Eckernförde gezogen ist. Den Garten wieder abzugeben, war für sie keine Option.

Jetzt fehlt nur noch die Erde

Das Ehepaar streute die Wege mit Rindenmulch ab, ließ Wildblumen an der Rasenseite stehen (“für die Insekten“) und Heinrich Mass baute einen Kasten für das Hochbeet. „Nur auf die Erde warten wir noch“, sagt er. Für ihn stellt das Hochbeet eine Entlastung dar. „Mit 80 kann man sich nicht mehr so tief bücken.“ Gemüse, Bohnen, Zwiebeln, Radieschen und Salat sollen hier bald gedeihen – unbeeinflusst von möglichen Bodenbelastungen. „Wenn man sich an die Vorgaben hält, kann man hier alles gut machen“, sagt Mass. Er und seine Frau hätten es nicht bereut, den Garten in der Südehake II genommen zu haben.

Besondere Möglichkeiten für die Süderhake

Durch die Bodenbesonderheiten sind die kleingärtnerischen Nutzungsauflagen hier sogar gelockert. „Die Drittelregelung zählt in der Süderhake II nicht mehr“, erklärt Kreisfachberaterin und Beisitzerin im Eckernförder Kleingärtnerverein, Lena Jahns. Da darf es auch mal ein kleines Hochbeet sein, Beerensträucher oder Obstbäume, um die Anforderungen für einen Nutzgarten zu erfüllen. Lockerer und flexibler geht es in der Kolonie zu. Dennoch: Angebaut werden müsse schon noch etwas, sagt Jahns. Auch in der Süderhake II seien die Parzellen keine reinen Freizeitflächen.

Die Natur rundherum ist ein großes Glück

Einige Meter weiter betreut Thomas Hain seinen Kleingarten am Noor. „ Hochbeete hatte ich schon immer“, erzählt er. „Ich dachte mir, ich mach’ es gleich richtig.“ Fenchel, Kohlrabi, Mangold, Rote Bete und Salat wachsen in seiner kleinen Idylle. „Der Garten ist mein Rückzugsort, mein Refugium“, sagt Hain. Die Natur rundherum ist für ihn ein großes Glück. Viele Pächter in der Süderhake II denken so. Zwar sind derzeit nur knapp 50 der insgesamt 74 Parzellen belegt. Doch der Trend zeigt nach oben. „Seitdem wir wieder verpachten dürfen, haben wir fünf neue Gärten vergeben“, sagt Obmann Jens Schwanebeck. Ziel sei es, dass jeder Pächter ein Hochbeet, Erde und Rindenmulch als Grundausstattung zur Verfügung habe. Dafür hoffen die Kleingärtner auf Unterstützung durch die Stadt.

Neue Heimat für die Pfadfinder

Ein Herz hat die Kolonie auch für die Pfadfinder. Als der Stamm Styrbjörn sein Heim in Eckernförde verlor, erhielten die Jugendlichen die Gelegenheit, zwei Gärten und zwei Lauben für ihre Treffen zu übernehmen. „Eine Win-win-Situation“, ist Obmann Schwanebeck überzeugt. Die Pfadfinder dürften ihr Gartenheim etwas freier gestalten und gleichzeitig freue sich die Kolonie über junge Unterstützung. Mit Blick auf Baulandbegehrlichkeiten betont Jahns, dass es wichtig sei, dass die Stadt in ihrem Kern nicht noch mehr Grünland verliere. „Viele wünschen sich, dass es in Eckernförde auch Orte der Ruhe und des Grüns gibt“, sagt sie. Die Süderhake II zeigt, dass dies auch mit Altlasten im Boden unter angepassten Nutzungsregeln möglich ist.

