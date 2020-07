Eckernförde

Die Frage des Bürgerbegehrens wird lauten: „Soll die Nicolaistraße in ihrem Charakter erhalten bleiben?“. Damit stellen die Anlieger nicht nur die Zeit des geplanten Ausbaus, sondern auch seine zuletzt beschlossene Form in Frage. „Wir sind nicht gegen Maßnahmen für einen bessere Begehbarkeit auch für Menschen mit Behinderung“, stellt Nico Krambeck, einer der drei Sprecher der Straße, klar. So werde von den Geschäftsleuten ein Abflachen des Kopfsteinpflasterbuckels in der Straßenmitte sowie das Anlegen eines Blindenleitstreifens durchaus befürwortet. „Wir wollen aber den besonderen Charakter der Straße erhalten“, betont der Kaufmann. Darin seien sich die Anlieger einig.

1800 Unterschriften werden benötigt

1800 Unterschriften werden für das Bürgerbegehren benötigt. Die Nicolaistraßen-Geschäftsleute rechnen damit, dass diese Zahl schnell zusammenkommt. In vielen Geschäften werden Listen ausliegen. „Wir bekommen viel Unterstützung von den Eckernfördern für die Aktion“, ist Krambeck zuversichtlich. Da er selbst außerhalb wohnt, zeichnen seine beiden Sprecherkollegen Sascha Steindl und Stephan Wölfing als Vertretungsberechtigte für das Bürgerbegehren.

Aufschub für die Corona-Verluste

Die Kaufleute fühlen sich in ihrem Anliegen von Stadt und Politik nicht ernst genug genommen. Nach dem Corona-Lockdown ziehen die Umsätze zwar langsam wieder an. „Wir brauchen aber Zeit, um die Verluste wieder aufzufangen“, sagt Krambeck. Eine Verschiebung des Straßenausbaus um mindestens ein Jahr hatten sie gefordert. Die Zuschüsse des Landes wären dann noch gesichert. Der Wirtschafts- und Finanzausschuss lehnte allerdings mit knapper Mehrheit ab. Dabei gehe es auch um Existenzen, so Krambeck. Gelieferte Ware müsse bezahlt werden, da wären teils hohe fünfstellige Beträge fällig.

Runder Tisch fiel aus

Kritik übt er auch an der Informationspolitik zu dem Bauprojekt. So sollte schon im Januar ein Runder Tisch für alle Anlieger mit Vertretern von Bauamt, Stadtwerken, Beirat für Menschen mit Behinderung und politischen Fraktionen einberufen werden. „Geschehen ist aber nichts“, bedauert Krambeck. Auch über den Bauablauf wissen die Kaufleute noch wenig. Zwar soll der städtische Teil des Ausbaus am 1. November starten und bis Ende März andauern. Wann genau die Stadtwerke vorab mit der Leitungsverlegung beginnen, sei noch unklar. „Wir wissen nur, dass es irgendwann im September losgehen soll.“

Unverständnis auch bei Kunden

Dass mit der Nicolaistraße eine sonst intakte Straße komplett aufgerissen werden soll, stößt laut Krambeck auch bei vielen Kunden auf Unverständnis. Zumal sich die veranschlagten Kosten derzeit auf knapp eine halbe Million Euro hochgeschaukelt haben. 250.000 Euro davon will das Land zuschießen.

Sibbel weist Kritik zurück

Kritik an mangelnder Unterstützung der Geschäftsleute durch die Verwaltung weist Bürgermeister Sibbel zurück. So sei das Ausbauvorhaben bereits zweimal verschoben worden, zuletzt in Abstimmung mit den Anliegern auf das Winterhalbjahr. Auch vor dem Hintergrund der Corona-Belastungen habe er das weitere Verschieben um ein Jahr befürwortet. Zum ausgefallenen Runden Tisch erklärt Sibbel, dass der ursprünglich für Januar geplante Termin noch auf einem veralteten Bauzeitenplan basierte. Dann sei Corona dazwischengekommen.

Zeitplan gerät ins Rutschen

Jetzt soll zunächst das Bürgerbegehren abgewartet werden. Die Erneuerung der Gasanschlüsse in der Nicolaistraße ist laut Sibbel vorerst gestoppt. Auch in den weiteren Vorbereitungen ist eine Bremse eingezogen. „Mein Demokratieverständnis ist es, im Vorfeld eines Bürgerbegehrens keine vollendeten Tatsachen zu schaffen“, so der Bürgermeister. Klar sei, dass nun der aktuelle Zeitplan ins Rutschen gerate. Als Folgekosten für einen möglichen Ausbau-Verzicht listet die Verwaltung 65 000 Euro für Planungen und Entschädigungen auf sowie 96 000 Euro für bereits bestelltes Pflastermaterial.

Unterschriftensammlung am 11. Juli

Die Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren beginnt am Sonnabend, 11. Juli. Listen liegen dann in allen Läden der Nicolaistraße und in weiteren Geschäften der Innenstadt aus. Für die Wochenmärkte sonnabends und mittwochs sind zudem Informations-Stände geplant. Von der Kommunalaufsicht ist das Verfahren laut Krambeck bereits genehmigt.

Dauerbrenner in der Eckernförder Politik Ausbau wurde seit 2018 immer wieder verschoben Der barrierefreie Ausbau der Nicolaistraße ist schon seit Jahren ein Dauerbrenner in der Eckernförder Politik. Seit 2018 ist er immer wieder verschoben worden. Ursprünglich sollte das Projekt 238.000 Euro kosten. Abzüglich einer Landesförderung von 70 Prozent wäre die Stadt mit 116.000 Euro dabei gewesen. Als bei Bodenuntersuchungen eine Betonplatte unter der Straße sowie eine Quecksilberbelastung festgestellt wurden, stiegen die Gesamtkosten auf 356.000 Euro. Nach Abschluss der Submission mit höheren Ergebnissen als erwartet bewilligte die Ratsversammlung noch einmal zusätzliche 125.000 Euro. Damit erreicht das Ausbauprojekt Kosten von einer knappen halben Million Euro. Ohne die Landesförderung verbleiben für die Stadt 241.000 Euro. Der Baubeginn sollte anfangs Herbst 2019 sein. Durch längere Lieferzeiten für die Natursteine verschob sich der Start auf April 2020. Auf Bitten der Nicolai-Geschäftsleute wurde das Projekt aus der Sommersaison genommen und in die Zeit von November 2020 bis März 2021 verlegt. Jetzt steht aufgrund der Corona-Folgen das Bürgerbegehren im Raum.

