Eckernförde

Der erste Geigenkoffer wurde am 28. Dezember 2019 an der Bushaltestelle an der L 26 in der Nähe von Karlsminde gefunden, der zweite Koffer einen Tag später an der Bushaltestelle am Gut Grünholz in Thumby.

Beide Koffer wurden samt Inhalt als Fundsache in Eckernförde abgegeben. Doch bislang konnte kein Besitzer ermittelt werden. Auch liegen der Polizei keine Anzeigen wegen Diebstahls vor.

Auch dieser Geigenkoffer wurde gefunden.

Die Beamten fragen deshalb: Wer kann Angaben über die Herkunft der beiden Geigenkoffer inklusive Inhalt machen? Hinweise werden unter der Rufnummer 04351 / 9080 entgegengenommen.

