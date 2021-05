Eckernförde

Mittwoch hat die Stadt den Antrag an das Wirtschaftsministerium geschickt, nachdem Bürgermeister, Ordnungsamt und Touristik das Modellprojekt vorläufig ausgewertet hatten. Das Land macht Hoffnungen auf einen positiven Bescheid. So habe die Modellregion Eckernförde zu den jetzt bevorstehenden Lockerungen in Schleswig-Holstein maßgeblich beigetragen, hieß es aus Kiel. Über den Antrag soll kurzfristig entschieden werden, damit die Betriebe erfolgreich weiterarbeiten könnten.

Eckernförde wägt noch ab

Noch abklären will die Stadt Eckernförde, ob sie in den neuen landesweiten Regelungen aber dem 17. Mai mit aufgehen will oder das Modellprojekt fortsetzt. "Wir erörtern zurzeit, ob eine Verlängerung des Projekts sinnvoll wäre", sagt Bürgermeister Jörg Sibbel. Vorteile böten sich beispielsweise für den Bereich der Innengastronomie. Während landesweit erwogen wird, dass die vorzulegenden Test-Zertifikate nicht älter als 24 Stunden sein dürften, gilt in der Modellregion Tourismus der Modus: nicht älter als 48 Stunden. Restaurantgäste können also in Eckernförde an zwei Tagen hintereinander essen gehen, ohne sich zwischendurch noch einmal testen lassen zu müssen.

Wissenschaftliche Begleitung ein Vorteil

Ein weiterer Vorteil der Modellregion ist die wissenschaftliche Begleitung durch das Kreisgesundheitsamt. Die täglichen Meldungen belasten zwar die Teststationen, ermöglichen auf der anderen Seite aber einen regelmäßigen Gesamtüberblick über die Test-Ergebnisse innerhalb der Modellregion. Das Wirtschaftsministerium, so Sibbel, habe der Stadt die Wahlmöglichkeit gelassen. Denn es gibt auch einen Unterschied: Landesweit sollen sich Übernachtungsgäste alle drei Tage auf Corona testen lassen, in der Modellregion Eckernförde ist nach zwei Tage ein zweiter Test fällig, danach allerdings nicht mehr.

Inzidenz in Eckernförde bei 18,4

Nach Einschätzung von Touristik-Chef Stefan Borgmann hat sich Eckernförde als Modellregion bewährt. "Der Ansatz war richtig, das Wagnis für den Rest des Landes einzugehen." Am Freitag lag die Inzidenz in Eckernförde bei 18,4 und in der Modellregion Schlei-Ostsee bei 35,7. Die Inzidenz im gesamten Kreis Rendsburg-Eckernförde betrug 28,8.