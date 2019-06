Eckernförde

Auslöser für die Richtlinie ist das geplante Neubaugebiet Schiefkoppel II mit 140 Grundstücken. Dafür gibt es bereits jetzt 700 Bewerber. Auf dem Areal im Südwesten Eckernfördes sind neben Mehrfamilienhäusern mit zum Teil sozial geförderten Wohnungen auch Einfamilienhäuser vorgesehen.

Diese Flächen befinden sich zwar nicht im Eigentum der Stadt Eckernförde, aber: "Die Eigentümerin hat angeboten, dass sie freiwillig eine von der Stadt beschlossene Richtlinie mit Vergabekriterien anwenden würde", heißt es in einer Verwaltungsvorlage.

Richtlinie für private Verkäufer freiwillig

Die Richtlinie ist nur verbindlich, wenn es um städtische Grundstücke geht, für private Verkäufer ist sie freiwillig. Sie bezieht sich auch nicht auf Mietwohnungsbau.

Vergeben werden Grundstücke nach Punkten. "Jede Familie erhält für jedes Kind bis zum 14. Lebensjahr zwei Punkte, für jedes ältere Kind einen Punkt sowie für jede Person mit Handicap einen Punkt", schreibt die Richtlinie vor. Kinder mit Handicap werden höher eingestuft.

Ehrenamtlich tätige Familien werden bevorzugt

"Bei Punktegleichstand sind in Eckernförde ehrenamtlich tätige Familien zu bevorzugen. Ansonsten entscheidet das Los", heißt es weiter. Die Zustimmung zur Richtlinie in der Ratsversammlung am 26. Juni gilt als sicher, zwei Ausschüsse haben bereits beschlossen.

"Wichtig ist, dass wir Familien mit Kindern in die Stadt bekommen, denn davon sehen wir hier immer weniger", sagte Heinz-Michael Kornath ( CDU), Vorsitzender des Sozialausschusses. Zuletzt hieß es, dass das Baugebiet 2019 erschlossen wird.

