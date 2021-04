Eckernförde

Übernachtungsgäste müssen in Eckernförde ab Montag bei der Anreise ein negatives Testergebnis vorweisen können, das nicht älter als 48 Stunden ist. Nach zwei Tagen Aufenthalt ist einmalig eine Zweit-Testung im Ort erforderlich. Auch für den Besuch von Innenräumen der Gastronomie müssen Gäste und Einheimische ein aktuelles Test-Zertifikat mitbringen. Beides ist Voraussetzung dafür, dass das Ostseebad im Lockdown die Auflagen für Unterkünfte und Gastronomie lockern darf.

Drei Testmöglichkeiten ohne Anmeldung

Damit das Kontroll-System auch umsetzbar ist, müssen entsprechende Test-Kapazitäten vorhanden sein. „Das ist eine wichtige Ergänzung zum Projekt Modellregion Tourismus“, sagt Bürgermeister Jörg Sibbel. Eckernförde verfügt mit einem Corona-Mobil des Kieler Labors Krause, dem Testzentrum des Arztes Ulf Ratje und dem Hotel-Restaurant Siegfried-Werft (ab Montag) über drei Test-Möglichkeiten, für die keine Anmeldungen erforderlich sind. Darüber hinaus bieten fünf Apotheken Tests nach Terminvergabe an. Die Bürgertests sind kostenfrei.

Schnelltests in Eckernförde: Alle Orte in der Übersicht

Hier können Sie sich testen lassen Ohne Anmeldung: Corona-Testmobil , Mo-So 10-18 Uhr, Parkplatz Exer/Strandpromenade Testzentrum Dr. Ulf Ratje, Mo-Fr 16.30-18.30 Uhr, Sa/So 10-12 Uhr, Bergstraße 2-4 Hotel-Restaurant Siegfried-Werft, Mo-So 16.30-18.30 Uhr, Vogelsang 12 – ab Montag, 19. April Nach Terminvergabe: Apotheke am Bahnhof, Tel. 04351/5546, Bahnhofstraße 11-13 Apotheke am Hörst, Tel. 04351/44949, Rendsburger Straße 119 Löwen-Apotheke, Tel. 04351/2970, Kieler Straße 23 Möwen-Apotheke, Tel. 04351/3211, Kieler Straße 66 Nicolai-Apotheke, Tel. 04351/71700, Langebrückstraße 16

Das Kieler Labor Krause hat insgesamt 14 Corona-Mobile in Schleswig-Holstein laufen. Eines davon steht jetzt in Eckernförde am Parkplatz Exer/Strandpromenade. „Mit dem schönsten Ausblick“, betont Sibbel. Denn die Test-Teilnehmer können am Strand auf ihr Ergebnis warten. Es wird nach Angaben des ärztlichen Labor-Leiters, Thomas Lorentz, routinemäßig an das Kreisgesundheitsamt weitergeleitet, das die Modellregion Eckernförde wissenschaftlich begleitet. So wird auch zwischen Einheimischen, Tages- und Übernachtungsgästen unterschieden.

News aus Eckernförde Abonnieren Sie unseren Newsletter aus Eckernförde und Umgebung. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zahl der Tests steigt täglich

Fällt der Antigen-Schnelltest positiv aus, folgt unmittelbar ein vertiefender PCR-Test, der mit dem Personalwechsel am Mobil gleich im Labor ausgewertet wird. „Im Laufe des Abends steht das Ergebnis“, sagt Lorentz. Dabei sucht das Labor auch nach möglichen Corona-Mutationen der brasilianischen und südafrikanischen Variante. Bei dem Antigen-Schnelltest handelt es sich um einen Rachen-Nasen-Abstrich. Das Corona-Mobil, das seit Dienstag am Exer steht, wird jeden Tag besser angenommen. Für den Donnerstag zählten die Mitarbeiter am Nachmittag bereits 50 Tests. Wartezeiten sind bislang gering. Bei Bedarf, so Lorentz, könnte auch ein zweites Corona-Mobil nach Eckernförde kommen.

Das Ostseebad startet am Montag gemeinsam mit der Schlei-Region als erste Modellregionen Tourismus in Schleswig-Holstein. „Wir erhoffen uns Erkenntnisse, ob Tourismus und Beherbergung zusätzliche Corona-Treiber sind – ja oder nein“, sagt Bürgermeister Sibbel. Darüber hinaus könne die Innengastronomie in der Stadt unter strengen Auflagen öffnen. „Das ist auch ein Mehrwert für die Eckernförder Bürger“, so der Verwaltungschef. Gleichzeitig profitiert der Einzelhandel von den kontrollierten Lockerungen. Zumal ab Montag das Click & Meet in den Geschäften wieder aufgehoben ist.

Großes Interesse am Projektverlauf

Das öffentliche Interesse an der Modellregion ist groß. Nicht nur bei den Medien. Auch die Landesregierung verfolgt die Entwicklung mit Interesse. Denn: Wenn es gut läuft in Eckernförde, ließen sich die Erkenntnisse auf andere, ähnliche touristische Destinationen übertragen. Das Modellprojekt gilt vorerst für vier Wochen mit der Option auf eine Verlängerung um zwei Wochen.