Was den Verkehr in der City beruhigt

Eckernförde

Immer mehr Autos kurven durch die engen Straßen der Eckernförder Innenstadt. Hier mischen sich Anwohner, Lieferverkehr, Geschäftskunden und Gäste auf der Suche nach einem Parkplatz. Gerade im Sommer platzt die City aus allen Nähten. Die Mitte des Ostseebades sitzt wie eine Wurst in der Pelle.

Der Platz ist begrenzt. Neubaugebiete am Stadtrand tragen ihr übriges dazu bei, das Verkehrsaufkommen zu erhöhen. Zu viel Blech und Abgase mindern dagegen die Aufenthaltsqualität der Innenstadt. Was also tun, um die Situation zu entspannen?

Eine Variante: Höhere Parkgebühren

Axel Sperber vom Tiefbauamt der Stadt stellte mehrere „grundsätzliche“ Möglichkeiten vor. Da ist zum einen die Geldschraube: So könnten die Parkgebühren auf beispielsweise zwei Euro pro Stunde angehoben und die Parkzeit limitiert werden.

Der Entlastungserfolg für die City wäre nach Einschätzung Sperbers allerdings „überschaubar“. Vorteil dagegen: Die Innenstadt bliebe für alle erreichbar. Variante zwei geht davon aus, dass es keine öffentlichen Innenstadt-Parkplätze mehr gibt, sondern nur noch Stellplätze für Anwohner und Menschen mit Behinderung. Hier spricht der Verwaltungsmitarbeiter von einer „mittelmäßigen Entlastung“. Ortsunkundige würden dennoch die Altstadt anfahren und nach einem Parkplatz Ausschau halten.

Innenstadt-Zufahrt nur für Anwohner

Möglichkeit drei sind Einfahrverbote in die Innenstadt durch eine Beschilderung. Nur Anwohner, Menschen mit Behinderung und Radfahrer dürften passieren. Dabei unterschied Sperber zwischen mehreren Abstufungen.

So könnten nur die kleinen Nebenstraßen entsprechend geblockt werden oder zusätzlich der Verkehrsring Jungfernstieg, Schiffbrücke, Langebrückstraße, Frau-Clara-Straße. Eine Erweiterung auf die Reeperbahn hielt er dagegen nicht für sinnvoll. Von Borby aus wäre die Innenstadt dann nur noch umständlich zu erreichen.

Schranke als härteste Möglichkeit

Bleibt als Variante vier noch die härteste Verkehrsbegrenzung: eine Schranke oder versenkbare Poller, die das Einfahren in die Innenstadt verhindern. Hier könnte es für Anwohner und Menschen mit Behinderung allerdings Zugangsprobleme geben, wenn Funkpieper zum Öffnen benötigt werden. Sperber riet davon ab.

Darüber hinaus ist ein Parkleitsystem bereits in der Planung. Einen Bus-Shuttle sieht die Verwaltung aufgrund der geringen Entfernung von den Randparkplätzen zur Innenstadt nicht als erforderlich an.

Betroffene mit ins Boot holen

Sollte eine Verkehrsbegrenzung für die Innenstadt – welcher Art auch immer – umgesetzt werden, so hält die CDU-Fraktionsvorsitzende Katharina Heldt einen breiten Konsens für wünschenswert. „Wir müssen alle, die Betroffenen und die Wirtschaft, mit ins Boot holen.“

Frauke Piechatzek ( SPD) brachte einen Bus-Shuttle vom Parkplatz Grüner Weg, der mit einem Parkhaus erweitert werden soll, ins Spiel. Zumal mit der Teilbebauung des Bahnhofsareals noch mehr Parkplätze verloren gingen. Letztlich, so der Bauausschussvorsitzende Sören Vollert (Grüne), sei es eine politische Frage, wie der Verkehr in der Innenstadt reduziert werden solle. Gerade im Sommer gebe es starken Suchverkehr – „da müssen wir ran“.

