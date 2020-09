Eckernförde

„Das Segelwetter ist ja genial“, freut sich Jürgen Rothkamm, Vorsitzender des Segelclubs Eckernförde, der mit dem Kieler Yacht-Club die Auftaktregatten veranstaltet. So etwa ab 14 Uhr erreichten die ersten der 113 angemeldeten Boote Eckernförde. Um die 70, schätzt Jürgen Rothkamm, nehmen dabei an bei der Aalregatta teil. Unter den ersten im Hafen war die „ Rarotonga“ aus Berlin – benannt nach dem Ort, der genau gegenüber von Berlin auf der anderen Seite der Erdhalbkugel liegt

Kräftiger Wind und Regen beim Törn nach Eckernförde

Gegen 15 Uhr genießt die Crew entspannt Einlauf-Bier und Gugelhupf. Der Aal, der der Regatta den Namen gab, ist schon verspiesen. „Hervorragend“, lobt ihn Mitsegler Andreas Löwe, Vizepräsident des Deutschen Seglerverbandes. Die Crew der „ Rarotonga“ sei „wild gemischt, erklärt das Team: Einige Hamburger sind an Bord der Swan, aber zum Beispiel auch Christian Drake aus Konstanz. „Schöner Wind“, sagt er zu den Segelbedingungen.

Zu den Teams mit dem jüngsten Durchschnittsalter im Hafen dürfte die „Zukunft 4“ gehören: Keiner der Mitsegler ist älter als 23 Jahre. Alle gehören zur Kieler Yachtschule, der Jugendabteilung des Kieler Yacht-Clubs. Die gibt es schon seit 110 Jahren. Wachführer Virgil Berndt (18) erzählt von vielen Segelwechseln beim Törn nach Eckernförde. Skipper Johannes Müller (23) hat ein gutes Gefühl, was das Ergebnis angeht: „Wir sind sicher gesegelt, aber auch schnell.“

Sonntag geht es zurück nach Kiel

Die Siegerehrung finden Sonnabend um 21 Uhr statt. Sonntag geht’s dann zurück nach Kiel. Elf Leute segelten an Bord der Baltic 52 – zwei davon sind erstmals beim Welcome Race der Kieler Woche dabei. Was Johannes Müller besonders beeindruckt hat? „Der riesige Platzregen bei der Einfahrt in die Eckernförder Bucht.“

Nun müssen die Segel erst mal trocknen. Sophia Groninger (22), Wachführerin und für die Navigation zuständig, ist eine von zwei Frauen an Bord und erstmals bei der Eröffnungsregatta der Kieler Woche dabei. Die Yachtschule, erzählt sie, arbeitet sehr selbstverantwortlich: „Wir machen alle Bootsarbeiten selbst.“

Lob für die Konzentration auf den Segelsport

Aber was ist denn nun anders bei einer Kieler Woche, die nicht um Juni, sondern im September stattfindet? „Die Schiffsüberführung“, sagt Thomas Zager, Skipper der „Saona“, die mit sieben Leuten an der Aalregatta teilnimmt. Das Boot kommt von Fehmarn. Im Juni ist es lange hell, doch mittlerweile wird es gegen 20 Uhr dunkel: Die Crew kam also im Finsteren in Kiel an. Dass die „Saona“ in der Innenmole liegt, sei ein gutes Zeichen, findet die Crew: Sie gehört zu den Teams, die früh in Eckernförde eingelaufen sind.

„Wir haben das Feld vor uns hergetrieben“, sagt einer lachend. Doch dieses Jahr sei vieles anders: Das Startfeld am Kieler Yacht-Club sei deutlich kleiner als sonst gewesen. „Es ist sehr positiv, dass sich alles auf den Segelsport konzentriert“, lobt ein Segler. Und auch wenn’s früher dunkel wird: Das Wasser ist wärmer als im Juni: „Viel angenehmer!“

„So früh wie heute sind wir noch nie aufgestanden!“

„Ein schöner Segeltörn mit ordentlich Regen zwischendurch“: So hat die Kieler Crew der „India“ den Törn nach Eckernförde empfunden. „Wir sind jedes Jahr dabei“, sagt einer. Aber natürlich ist diesmal vieles anders. „Keine Musik, kein Soundcheck in Kiel“, sagt einer: „So früh wie heute morgen sind wir noch nie aufgestanden!“ Das Team freut sich, „dass überhaupt die Möglichkeit geschaffen wurde, mitzusegeln“.

Man habe drei Ziele, erklärt Skipper Moritz Thiede: „Nichts kaputt machen, sich nicht blamieren – und nicht letzter werden.“ Er ist da ganz guter Hoffnung. Das Boot, eine Lütje 41, gehört dem Corps Holsatia, der ältesten Kieler Studentenverbindung. Eines kritisiert Moritz Thiede allerdings: Alle Regatta-Boote haben am Bug kleine Sponsorenschilder bekommen: „Die fallen oft ab beim Segeln“ – und landen dann im Wasser, wo sie nicht hingehören. Auch die „India“ ist beim Einlaufen in Eckernförde vorne blank.

Die Aalregatta ist so etwas Ähnliches ein Volkslauf, der sich zum Auftakt der Kieler Woche an ambitionierte private Segler richtet. Die Leistungen der unterschiedlichen Bootstypen werden über eine spezielle Berechnung vergleichbar gemacht – ähnlich dem Handicap beim Golfen.

Eine der ältesten Regatten

Die Aalregatta wurde erstmals 1893 von Kiel nach Eckernförde gesegelt – mit dabei: die kaiserliche Jacht „Meteor“. Sie ist damit nicht nur eine der ältesten Segelregatten Deutschlands, sondern auch Europas. Ihren Namen bekam die Aalregatta, weil die Crews bei der Ankunft in Eckernförde einen geräucherten Aal bekommen. Ab 1906 eröffnete die Aalregatta mit Kurs Eckernförde die Segelwettbewerbe der Kieler Woche – mit einer Pause von 2006 bis 2016. In dieser entwickelte sich die Aalregatta zu einem eigenständigen Wettbewerb zu Pfingsten. Das blieb auch so, als mit dem Welcome Race ab 2010 die Eröffnungsregatta der Kieler Woche wieder nach Eckernförde zurückkehrte. Seit 2017 finden beide parallel als Auftaktregatta statt.

