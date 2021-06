Eckernförde plant großen Schutzwall gegen Hochwasser

Eckernförde

Was Ingenieur Sebastian Stoll vom Büro Lehners & Wittorf am Dienstagabend im Bauausschuss der Stadt Eckernförde erstmals öffentlich präsentierte, ließ die Beobachter staunen. Nicht weniger als die nahezu vollständige Eindeichung der Küstenstadt inklusive Hafen, Hauptstrand und Borbyer Ufer sei nötig, um die historische Altstadt dauerhaft vor künftigen Hochwassern und Sturmfluten zu schützen.

Hafenkante in Eckernförde ist zu niedrig

Nach den Berechnungen der Ingenieure müssten rund sechs Kilometer Küstenlinie geschützt werden, da die Flächen dahinter unterhalb des sogenannten Bemessungswasserstandes liegen. Schon bei einem Hochwasser von 2,85 Metern über Normal drohe, fast die gesamte Innenstadt überflutet zu werden.

"Nur um das mal einzuordnen. Wir sprechen über ein Schadenspotenzial von 130 Millionen Euro bei einem einmaligen Hochwasser", so Sebastian Stoll. Selbst das für die Berechnungen zugrunde gelegte "100-jährige Hochwasser" mit Höhen von 2,35 Meter würde die bestehende 1,70 Meter hohe Hafenkante überspülen und die Stadt fluten. "Wir rechnen zudem mit mindestens einem halben Meter Klimazuschlag."

Damm quer durch das Hafenbecken

Um die Stadt Eckernförde gegen das Wasser zu wappnen, schlagen die Ingenieure mehrere Schutzsysteme vor: Strandwälle - wie sie zuletzt am Timmendorfer Strand errichtet worden waren - am Borbyer Ufer und am Hauptstrand sowie einen riesigen Hochwasserschutzdamm mit Sperrwerk quer durchs Hafenbecken.

Vor allem der Damm, der eine Öffnung für die Schifffahrt und das fließende Wasser haben müsse, stellt die Ingenieure vor Herausforderungen. Allerdings: Entlang der Westküste und in den niedersächsischen Hafenstädten sind solche Systeme bereits seit vielen Jahren erprobt.

Zuletzt wurde in Cuxhaven ein solcher Damm errichtet, der dort auch die Tide der Nordsee ausgleicht. In Eckernförde würde ein solcher Damm etwa vier Meter aus dem Wasser ragen und wäre auf seine Dammkrone etwa 4,50 Meter breit und damit befahrbar. Es sei dann auch möglich, in fernerer Zukunft noch etwas aufzusatteln, wenn der Meeresspiegel weiter ansteigt. "Und davon müssen wir ausgehen", stelle Ingenieur Sebastian Stoll nüchtern fest.

Schutzwall in Eckernförde: Mindestens 25 Millionen Euro Baukosten

Auch wenn das mögliche Großprojekt noch ganz am Anfang steht und Gremien, Behörden sowie weitere Träger in den kommenden Monaten und Jahren noch eingebunden und angehört werden müssen, fiel im Bauausschuss von Eckernförde die Frage nach Bauzeit und Kosten.

Wenn man davon ausgehe, dass man pro Wintersaison (und nur dann soll gebaut werden) rund 1,5 Kilometer schaffe, betrage die reine Bauzeit rund fünf Jahre, so die Auskunft des Ingenieurbüros. Hinzu komme die Zeit für die Planung des Projektes, sodass das Vorhaben frühestens Ende des Jahrzehnts fertig sein könnte.

Derzeit rechnet das Ingenieurbüro mit Gesamtkosten von rund 22,5 Millionen Euro, die vom Land bis zu 90 Prozent übernommen werden. Einziger Knackpunkt: Das Land fördert nur den reinen Küstenschutz aus Stahl und Beton. Sobald es - zum Beispiel am Hauptstrand und am Borbyer Ufer - etwas hübscher werden soll, muss die Stadt in die Tasche greifen.

So müsste zum Beispiel die Promenade am Hauptstrand in weiten Teilen um mindestens 50 Zentimeter angehoben werden, damit Besucher die sogenannte "Kopfwand" des Schutzwalls nur auf Hüfthöhe wahrnehmen. Der Strand selbst bleibe in seiner Breite erhalten, da die größten Teile des Strandwalls unterhalb des Sandes liegen sollen.

Auch Durchgänge, die den Zugang zum Strand weiter ermöglichen und mit Stecksystemen für Fluten ausgestattet werden müssen, kosten extra. Bürgermeister Jörg Sibbel rechnet mit einem Eigenanteil der Stadt von rund fünf bis sieben Millionen Euro, die auf die Bauzeit verteilt aufgebracht werden müssten.

Masterplan Küstenschutz: Vorwarnzeit nur sechs Stunden

Seit Ende 2017 arbeiten Ingenieure und Stadt Eckernförde am "Masterplan Küstenschutz" mit dem Ziel, Menschen und Sachwerte vor Überflutung zu schützen. Die Idee, mobile Stecksysteme zum Hochwasserschutz einzusetzen - wie sie zum Beispiel in Lauenburg an der Elbe verwendet werden - wurde dabei zwischenzeitlich verworfen. Denn: Diese hätten in Eckernförde teilweise eine Höhe von drei Metern und wären einem enormen Wasserdruck ausgesetzt.

Ein zügiger Antransport und Aufbau entlang der Eckernförder Küstenlinie sei allein wegen der Länge im Alarmfall nahezu unmöglich. Bei einer Sturmflut habe man an der Ostsee nur eine Vorwarnzeit von etwa sechs Stunden. "An der Elbe wissen wir etwa 14 Tage vorher, was kommen wird", so Stoll im Blick auf die Unterschiede zwischen Küsten- und Binnengewässern.

Die Eckernförder Bucht sei verhältnismäßig tief, der Trichter konzentriert die Wassermassen direkt auf den Hafen. "Die Wellen können sich hier sehr hoch auftürmen", so Stoll.

Geplanter Küstenschutz hilft im Extremfall nicht

Das bisher extremste Hochwasser der Neuzeit erlebte Eckernförde im Jahr 1872 mit einer Fluthöhe von 3,15 Meter über Normalnull. Ein solches Ereignis ereile die Stadt rechnerisch aber nur etwa alle 500 bis 1000 Jahre. Gegen solch eine Flut wären auch die jetzt geplanten Schutzmaßnahmen nicht ausreichend.