Jetzt gilt auch am Mühlenberg Eckernförde Tempo 30. Damit ist die gesamte Innenstadt von Eckernförde Langsam-Zone. Auf allen größeren Straßen, mit Ausnahme weniger 100 Meter, sind 30 Kilometer pro Stunde erlaubt. In der Altstadt, am Hafen, in der Frau-Clara- und Langebrückstraße gilt Schritttempo.