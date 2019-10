Ein „Lichtermeer“ soll im Herbst die Ostseeküste erstrahlen lassen. Insgesamt 17 Orte beteiligen sich bis Ende November zu unterschiedlichen Terminen an der Aktion der Ostsee-Holstein-Touristik. Auch die Ostseebäder Eckernförde und Damp sind mit im Boot.

Von Christoph Rohde