Raus in die Sonne, herumtollen auf Tuchfühlung mit den Freundinnen, gemeinsam frisches Grünzeug futtern – in Corona-Zeiten? Ja, das geht. Wenn man ein Rindvieh ist. Ein Jerseyrind, genauer gesagt, und wenn man auf dem Lindhof in der Gemeinde Noer zu Hause ist.