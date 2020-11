Die Maskenpflicht außerhalb geschlossener Räume gilt ab sofort auch in zahlreichen Orten im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Insgesamt sind sieben Städte und Gemeinden betroffen. Im Altkreis Eckernförde müssen Passanten in Eckernförde und Strande Mund und Nase bedecken, auch auf den Strandpromenaden.

Von Tilmann Post