Eckernförde

In den Häfen von Eckernförde und Strande brandet die Ostsee am Sonntag direkt aus Ost mit Wucht gegen Kaimauern und Molen. Hochspritzende Gischt gefriert sofort und bildet auf der Spaziermeile am Hafen und der Promenade Borby Glatteis. Auch in Strande wird die Ostmole von Brechern überspült. Im Wind fühlen sich minus zwei Grad an wie minus neun Grad, rechnen die Wetterdienste vor.

Gleichwohl strömen Sonntagnachmittag immer mehr Menschen an den Hafen des Ostseebads, um die in den Wellen wild schaukelnden Schiffe am Kai und im Sportboothafen zu fotografieren.

Eine große Jacht hat nach Auskunft von Mitarbeitern der Stadtwerke, Betreiber des Hafens, schon an der Seite starken Schaden genommen. Wind und Welle stehen genau aufs Heck der "Carina" aus Bremerhaven und werfen sie hin und her. Immer wieder kracht sie - einigermaßen abgefendert - gegen die Mauer.

Polizei warnt Fußgänger an der Hafenkante Eckernförde vor Glättegefahr

"Mehr als noch mehr Fender ausbringen geht nicht", sagt ein Stadtwerkemitarbeiter. Sie haben das Hafengebiet mit Flatterband inzwischen für Autos gesperrt. "Die Unfallgefahr ist zu groß. Es laufen zu viele Leute herum. Mit Autos wird es viel zu eng", unterstrich er. Damit das Band nicht trotzdem durchfahren wird, wacht das Team mit dem Fahrzeug an der Zufahrt.

Auf dem Kai blinkt auf der Anzeigetafel eines Streifenwagens rot "Gefahr - Danger". "Wir warnen und halten Obacht, weil Leute viel zu dicht an der Kante gehen", sagt der Polizeibeamte, der am Lenkrad sitzt. Praktische jeder, der sich hier mühevoll durch den Sturm bis zur Hafenspitze und dem Strand vorkämpft, zückt das Handy fürs Foto. Einige haben die große Kameraausrüstung dabei.

Dachpfannen fliegen in Eckernförde auf die Straße

Ein Stück weiter am Jungfernsteig hat die Polizei eine ganzen Straßenabschnitt gesperrt. Hier blasen die Böen immer mehr Dachpfannen auf Straße und Gehweg. An Sichern auf dem Dach ist bei diesen Verhältnissen nicht zu denken.

Noch dichter als in Eckernförde ist die Fußgängerkarawane in Strande m Sonntag. Bürgermeister Holger Klink spricht von "schmerzfrei" und ist verärgert. "Strande ist voll. Corona-Abstände werden kaum gehalten. Und der Bülker Weg ist bis zum Leuchtturm Bülk voller Autos. Die Sensationslust ist größer als alle Vorsicht“, moniert er.

In Strande sind zu viele Schaulustige auf dem Weg nach Bülk

Tatsächlich bietet die Ostmole am Hafen mit den hochspritzenden Brechern, die frontal auftreffen, ein außergewöhnliches Bild. Auf dem Buswendeplatz sieht es inzwischen aus wie am Strand: Der Sturm bläst den Sand herüber, der am Lack der Autos mächtig kratzt.

Gibt es absehbare Sturmschäden in Strande?

"Im Hafen und an den Wegen im Ort und am Kreisel vor der Ortszufahrt war die Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz", bilanziert der Bürgermeister. "Ein Ponton im Hafen hatte sich losgerissen und musste gesichert werden. Ein paar Bäume sind umgekippt. Aber die Schäden halten sich echt noch in Grenzen. Der Deich ist unversehrt."

Pegelstand in Eckernförde sinkt zum Glück weiter

In Eckernförde haben die Spaziergänger indessen auch die Borbyer Promenade als Fotomotiv entdeckt. Hier spritzen die Wellen besonders hoch. Manche verpasst Kind und Kegel eine eisige Dusche, während das Famlienfoto vor den von Eiszapfen ummantelten Brückengeländen aufgenommen wird.

Der Pegelstand im Binnenhafen zeigt indessen immer 5,81 Meter. Das sind knapp 80 Zentimeter über dem Wert für Normal Null und drei Zentimeter weniger als vor wenigen Stunden, Tendenz weiter fallend.

Nach Definition des Wasser- und Schifffahrtsstraßenamtes in Lübeck, das den Pegel betreibt, zählt das nicht als Hochwasser. Das "kleine Hochwasser" beginnt erst bei 6,03 Meter - bei spiegelglatter See allerdings, die keine Wellenberge auftürmt.