Eckernförde wird "Clipper"-Stützpunkt

Die "Albatros" ist jetzt schon im Eckernförder Außenhafen präsent. Allerdings unfreiwillig. Aufgrund der Corona-Pandemie liegt das Schiff fest. "Wir dürften zwar fahren", sagt der Vereinsvorsitzende Nikolaus Kern. Es wäre aber schwer, an Bord die derzeit gültigen Abstandsregeln einzuhalten. Und wenn dann ein Infektionsfall aufträte, "droht uns ein Bußgeld", so der "Clipper"-Chef.

Als Mitte März die Häfen schlossen, waren die "Albatros" und das zweite der vier Vereins-Schiffe, die "Amphitrite", gerade in Dänemark. "In einer Nacht- und Nebelaktion haben wir beide Schiffe heimgeholt", erzählt Kern. Seitdem liegt die "Amphitrite" in Lübeck und die "Albatros" in Eckernförde. Der Hafen des Ostseebades hat für den Verein eine besondere Bedeutung gewonnen. Er soll "Clipper"-Stützpunkt werden.

Unterstützung aus Eckernförde

Über das Technische Hilfswerk kam der erste Kontakt zustande. Und bei den Stadtwerken Eckernförde als Hafenbetreiber traf das Ansinnen auf offene Ohren. " Eckernförde hat viel Gutes getan im Hafenbereich", sagt Kern und verweist auf die nahen Entsorgungsanlagen für Abwasser und die Versorgung vor Ort. "Wir liegen hier fantastisch", schwärmt der Vereinsvorsitzende. Und er habe das Empfinden, von der Verwaltung und der Politik gewollt zu sein. "Das fühlt sich gut an."

Das Deutsche Jugendwerk zur See "Clipper" wurde 1973 in Bremen gegründet. Als bei der Windjammerparade zu den Olympischen Spielen 1972 in Kiel die " Gorch Fock" der einzige Großsegler unter deutscher Flagge war, enstand die Idee, die heimische Traditionsschifffahrt zu fördern. Erst wurde die "Seute Deern" wieder in Fahrt gebracht. Dann kamen die " Johann Smidt", die "Amphitrite" und die "Albatros" hinzu.

Traditionelle Seemannschaft fördern

Ziel des Vereins ist es, junge und auch erwachsene Menschen an die traditionelle Seemannschaft heranzuführen. Auf den vier Schiffen wird noch alles per Hand bewegt. Und die mitsegelnden Mitglieder, die sogenannten Trainees", werden komplett in den Bordalltag einbezogen - vom Dienst in der Kombüse bis zum Setzen der Segel. 3000 Mitglieder hat "Clipper" in ganz Deutschland. 1400 Trainees fahren jedes Jahr auf den vier Traditonsseglern zur See.

Alle Aktiven, auch die 300 Stammcrew-Mitglieder und die rund 30 Kapitäne, sind ehrenamtlich dabei. Das Konzept ähnelt dem der Brigg " Roald Amundsen", die in Eckernförde ihren Heimathafen hat. In Kooperation mit der " Roald" und deren Betreiberverein LebenLernen auf Segelschiffen wechselt sich "Clipper" auch beim segelnden Klassenzimmer-Projekt "High Seas, High School" ab.

Jeder Hafentag ist ein verlorener Seetag

In Eckernförde sollen "Albatros" und "Amphitrite" ab 2021 ihren Sommer-Stützpunkt erhalten. Vom Ostseebad aus werden die beiden Dreimaster in der Zeit von Mai bis Oktober jeweils für einwöchige Reisen mit Schulklassen, Gruppen und auch Einzelpersonen auf die Ostsee in See stechen. Ob das dieses Jahr noch etwas wird, hängt von der Corona-Situation ab.

Der Verein entscheidet immer mit vier Wochen Vorlauf. Ein Hygiene-Konzept ist entwickelt - auch für die "Albatros" in Eckernförde. "Jeder Hafentag ist ein verlorener Seetag", sagt der Vorsitzende. Und fügt hinzu: "Da haben wir im Moment leider sehr viele davon."

