Die Diskussion um die Verkehrsberuhigung der Innenstadt von Eckernförde hält an. Nachdem der Bauausschuss zuletzt die Freigabe der Stellplätze in der Innenstadt nur für Anwohner und Menschen mit Behinderung empfahl, soll das Thema weiter im Ausschuss sowie in der Ratsversammlung behandelt werden.