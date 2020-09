Eckernförde

Die Ratsfrau spricht von sachlichen Beiträgen und einer harmonischen Zusammenarbeit. Den Rückzug von Grünen und Linken bedauere sie. Beide Fraktionen hatten ihren Schritt mit mangelnden Ergebnissen und einer fehlenden öffentlichen Diskussion über Klimaschutz in Eckernförde kritisiert. Für den nächsten Umweltausschuss im November kündigt die Arbeitsgruppe mehrere Anträge an, die Ideen aus dem Gremium beinhalten. Dort sollen sie beraten und auf den Weg gebracht werden.

Schnelle Verbindung von Nord nach Süd

Eine Empfehlung ist die eines Radschnellweges von Borby zum Schulzentrum-Süd. Die Verbindung soll per Rad möglichst ohne Kreuzungen und Ampelanlagen zu befahren sein. Der Radschnellweg soll nach Vorstellung der Arbeitsgruppe in das Radverkehrskonzept der Stadt Eckernförde aufgenommen und dann stufenweise umgesetzt werden. Im Endausbau verbindet er den Norden des Ostseebades mit den Schulen im Süden.

Radverkehrskonzept schneller umsetzen

Die Arbeitsgruppe Klimaschutz fordert, dass die Realisierung von Projekten aus dem Radverkehrskonzept beschleunigt werden muss. Beispielhaft seien Aufstellbereiche für Radfahrer an den Ampeln zu nennen. „Gerade die Verbesserungen der Mobilität mit dem Fahrrad sind auch Kernforderungen der „ Fridays for Future“- Bewegung“, sagt Neumann. Die AG will zudem die von Greenpeace am vergangenen Freitag vor der alten Willers-Jessen-Schule gesammelten Bürgerideen für eine fahrradfreundlichere Stadt auswerten.

Motorsensen auf elektrisch umstellen

Weitere Anträge zielen auf den Wechsel von benzinbetrieben Arbeitsgeräten, wie Motorsensen und Heckenscheren, zu elektrisch betriebenen Geräten. Dies trage dazu bei, die hohen Geräuschemissionen zu reduzieren. Hier solle die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen, so der Arbeitskreis. Auch eine bedarfsgerechte Schaltung der Beleuchtung durch Bewegungsmelder an weniger benutzten Straßen reduziere den Energieverbrauch und den sogenannten Lichtsmog. Letzteres wirke wiederum dem Insektensterben an Straßenlaternen entgegen.

