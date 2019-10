Von Tilmann Post

Mit „Nach Samoa“ hat der Eckernförder Autor Hinrich Siedenburg (74) sein Erstlingswerk geschrieben. Die Premierenlesung findet am Freitag, 8. November, in der Buchhandlung am Gänsemarkt in Eckernförde statt. Dann verrät der Autor auch, weshalb die Hauptfigur im Kindesalter auf dem Titel mit dem Kopf nach unten abgebildet ist. Quelle: Tilmann Post