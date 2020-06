Die Debatte um Kreuzfahrtschiffe in der Eckernförder Bucht findet hinter verschlossenen Türen statt. Darauf haben sich die Fraktionen geeinigt. Zuletzt drohte politischer Streit um die Zahl der Anläufe von "MS Deutschland" & Co - ein Bündnis aus SPD, Grünen, Linken und FDP will sie ganz abschaffen.