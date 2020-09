Kreuzfahrtschiffen in der Eckernförder Bucht droht das Aus. Eine politische Mehrheit in der Eckernförder Ratsversammlung will keine Anläufe der "Weißen Riesen" mehr zulassen. Die vier Fraktionen argumentieren mit dem Umweltschutz. Nur eine Partei hält ein generelles Verbot "für den falschen Ansatz".