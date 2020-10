Um den Vorsitz des SPD-Ortsvereins Eckernförde bewirbt sich ein prominenter Kopf: Der Bundestagsabgeordnete Sönke Rix will wieder mehr in der Kommunalpolitik mitmischen. Nun hat er seinen Hut in den Ring geworfen, um der Genossin Petra Neumann nachzufolgen, die überraschend zurückgetreten war.

Von Tilmann Post