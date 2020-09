Eckernförde

Fast alle sind schon einmal als Stipendiaten im Schleswig-Holsteinischen Künstlerhaus in Eckernförde gewesen. Doch auch Ensemble-Mitgründer Gerald Eckert stellt seine neue CD „absence“ vor.

Eckert übernimmt die Leitung des Konzerts am Freitag, 25. September, um 20 Uhr in der St.-Nicolai-Kirche in Eckernfördes Fußgängerzone. Er beschäftigt sich musikalisch mit den Folgen von Ereignissen - was die Zuhörer laut Ankündigung durchaus auf die Corona-Pandemie übertragen können.

Social Distancing spiegelt sich auch in der Musik

Auch „Social Distancing“ findet einen Platz im Programm. In der Serie „Landschaft mit Regenbogen“ ist die „Distanz“ der zentrale Begriff, mit dem sich Elnaz Seyedi auseinander setzt.

"Während sie zum Ergebnis kommt, dass Distanz Klarheit schafft, beschäftigt sich Katharina Roth in Snake Charmer (Schlangenbeschwörer) mit Irreführungen, wie sie derzeit massenhaft bei den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zu beobachten sind", teilt Beatrix Wagner von der Konzertreihe mit.

50 Zuhörer in Eckernfördes St.-Nicolai-Kirche zugelassen

"Ihre ganze Komposition besteht aus Linien oder Signalen, die Veränderungen andeuten oder aber Verwirrung stiften können." Neben Wagner (Flöte) und Eckert wirken Joachim Striepens (Klarinette), Martin von der Heydt (Klavier), Arian Robinson (Percussion), Vera Schmidt (Violine) und Burkart Zeller (Violoncello) mit.

Das Konzert für 50 Zuhörer findet nach aktuellen Corona-Regeln statt. Jeder Gast soll einen ausgefüllten Zettel mit seinen Kontaktdaten mitbringen. Eintrittskarten gibt es für zehn Euro im Ticketcenter an der Kieler Straße 55 oder für zwölf Euro an der Abendkasse.

